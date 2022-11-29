İşgalci İsrail'in kıydığı üç can son yolculuğuna uğurlandı: İkisi kardeşti

İsrail askerlerinin öldürdüğü ikisi kardeş 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olay yaşandı.

Ramallah yakınlarındaki Kafr Ayn beldesinde çıkan olaylarda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki Cevad ve 22 yaşındaki Zafir Abdurrahman Abdulcevad Rimavi kardeşler son yolculuğuna uğurlandı.

Filistinli kardeşlerin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra yüzlerce kişinin katıldığı törenle Filistin Sağlık Kompleksinden alınarak, eğitim gördükleri Birzeit Üniversitesi'ne taşındı. Burada binlerce öğrenci, arkadaşlarıyla vedalaştı.

Birzeit Üniversitesi öğrencileri Rimavi kardeşlerin ölümü nedeniyle 3 günlük yas ilan etti. Bayrakların yarıya indirdiği üniversitede cenazeye katılım için derslere ara verdi.

Filistinli kardeşler daha sonra memleketleri olan Ramallah'ın kuzeybatısındaki Beyt Rima'daki kabristanda toprağa verildi.

El HALİL'DE DE CENAZE TÖRENİ

El Halil kenti yakınlarındaki Beyt Emmer beldesinde de İsrail askerlerinin kurşunuyla başından aldığı ağır yara sonucu hayatını kaybeden Mufid Muhammed Mahmud Halil'in (44) cenazesine de çok sayıda kişi katıldı.

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El Halil'deki El-Ehli Hastanesinden alınan Filistinlinin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra yüzlerce kişinin katıldığı törenin ardından kentteki mezarlıkta defnedildi.

Cenazeye katılanlar, İsrail ihlalleri karşısında Filistin direnişinin devam edeceği yönünde sloganlar attı.

CENAZEDE İŞGALCİ İSRAİL GÜÇLERİ İLE FİLİSTİNLİLER ARASINDA OLAY YAŞANDI

Cenaze töreni sırasında kabristan yakınındaki askeri noktada konuşlanan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olay yaşandı.

İsrail güçleri, Filistinlilere kurşun, ses ve gaz bombasıyla müdahale etti.

İSRAİL'İN SALDIRILARI

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, gece boyunca işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde çıkan olaylarda 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail askerleri ayrıca Batı Şeria'da "bir kişiye arabayla saldırıda bulunduğunu" öne sürdükleri Filistinliyi de öldürmüştü.

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine sık sık çeşitli nedenlerle baskınlar düzenliyor. Bu baskınlar sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yıl başından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 100'den fazla Filistinli öldürüldü.