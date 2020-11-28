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Dünya İslam İşbirliği Teşkilatının yeni Genel Sekreteri Taha oldu
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İslam İşbirliği Teşkilatının yeni Genel Sekreteri Taha oldu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliğine Çad'ın adayı Hüseyin İbrahim Taha seçildi. Diplomat ve politikacı olan Taha, oy birliğiyle teşkilatın 12'nci genel sekreteri olarak seçildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) Nijer'in başkenti Niamey'de yapılan 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında, görev süresi Kasım 2021'de dolacak olan İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in yerine gelecek isim için oylama yapıldı.

Çad'ın adayı Hüseyin İbrahim Taha, oy birliğiyle teşkilatın 12'nci genel sekreteri olarak seçildi.

İİT Genel Sekreterliği adaylarından mevcut genel sekreter Useymin adaylıktan çekilmiş, Benin ve Nijerya ise Çad'a destek kararı almıştı.

Yeni İİT Genel Sekreteri Taha kimdir?

  • Diplomat ve politikacı olan Taha, Çad'ın Abeşe kentinde 1951'de dünyaya geldi.
  • Taha, ilk ve orta öğrenimini Çad'da tamamladı, 1972'de Paris Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Enstitüsünde (INALCO) lisans eğitimine başladı.
  • Çalışma hayatına 1979'da Çad Dışişleri Bakanlığında adım atan Taha, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler Müdürlüğüne başkanlık etti, 1990'da Çad'ın Suudi Arabistan Büyükelçiliğine müsteşar olarak atandı.
  • 2001'de Çad'ın Tayvan Büyükelçiliği görevine getirilen Taha, diplomatik kariyerine Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Vatikan Büyükelçisi olarak 2017 yılına kadar devam etti.
  • Taha, 2017'de Çad Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı oldu.
  • Bakanlık görevinin ardından 2019'da Cumhurbaşkanı Danışmanlığı ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerine atanan Taha, 24 Kasım 2020'de Çad Hükümeti tarafından İİT Genel Sekterliğine aday gösterildi.
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