İslam İşbirliği Teşkilatının yeni Genel Sekreteri Taha oldu

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İletişim Başkanı Altun: Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda "Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye’yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.