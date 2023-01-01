İspanya’da göçmen Ukraynalıları kötü koşullarda çalıştıran çete çökertildi

İspanya'nın en büyük “insan kulesi” festivali, Katalonya bölgesinde yer alan Tarragona kentinde düzenlendi. Katalan kültürünün önemli bir parçası olan insan kulelerini oluşturmak için 40 takım katıldı. 11 bine yakın kişinin izlediği yarışmayı, Vilafranca bölgesinden bölgesinden bir ekip kazandı ve 16 bin euro'luk ödülünde sahibi oldu. Yarışma sırasında kuleyi tamamlamayı başaran ekip kuleden inmeye başladıkları sırada her şey bozuldu. Bir anda dengelerini yitiren yarışmacılar kendileri aşağı düşerken buldu. Facia anları kameralara saniye saniye yansıdı.