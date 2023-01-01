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Dünya

İspanya’da göçmen Ukraynalıları kötü koşullarda çalıştıran çete çökertildi

İspanya polisi, üç farklı fabrikada kaçak tütünle sahte sigara üreten ve Ukraynalı göçmenleri olumsuz şartlar altında çalıştıran bir çeteye yönelik operasyon düzenledi. Polisin farklı adreslerde yaptığı operasyonlarda 27 kişinin gözaltına alındığı ve milyonlarca Euro değerinde tütün dahil lüks araç ve değerli eşyaya el konulduğu açıklandı.

11:52 . 23/01/2023 Pazartesi
DHA
İspanya'da düzenlenen operasyon

İspanya'da düzenlenen operasyon

İspanya polisi ve Avrupa Birliği polis teşkilatı Europol ile ortak yürüttükleri operasyonda Logrono, Valencia ve Sevilla kentlerindeki kaçak tütünle sahte sigara üreten üç fabrikaya operasyon düzenledi. Fabrikalarda günlük yarım milyondan fazla sahte sigara üretildiğini ifade eden polis, 27 kişiyi gözaltına aldıklarını ve milyonlarca Euro’luk tütün, lüks araç ve değerli eşyaya el koyduklarını belirtti.

KÜÇÜK PREFABRİK BARINAKLARDA ÜST ÜSTE YAŞIYORLAR 


Söz konusu fabrikalarda savaştan kaçan göçmen Ukraynalıların binalardan dışarı çıkmasına izin verilmeden uzun saatler boyunca çalıştırıldıklarını ifade eden polis, Ukraynalı göçmenlerin fabrika içindeki küçük prefabrik barınaklarda ‘üst üste’ yaşadıklarını vurguladı. Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşları, Ukrayna’nın işgali sonrasında birçok Ukraynalı göçmenin hızlı iş bulma ihtiyacı ve dil problemi sebebiyle kayıt dışı ve zorla düşük ücretle çalışmak zorunda kalmasına dikkat çekmişti.


#Ukrayna
#göçmen
#İspanya
#kötü şart
#çalıştırma
1 saat önce
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İspanya’da göçmen Ukraynalıları kötü koşullarda çalıştıran çete çökertildi
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