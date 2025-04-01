İspanya'da kömür madeninde patlama: Ölü ve yaralılar var

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias Prensliği'ne bağlı Degana kentinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

İspanya hükümetinin Asturias'taki temsilcisi Adriana Lastra, ilk sonuçların patlamanın metan gazından kaynaklandığını gösterdiğini söyledi. Lastra, "Polis zaten ne olduğunu araştırıyor, zaten olay yerindeler" dedi.