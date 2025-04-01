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İspanya'da kömür madeninde patlama: Ölü ve yaralılar var

İspanya'da kömür madeninde patlama: Ölü ve yaralılar var

00:221/04/2025, Salı
IHA
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Maden patlaması nedeniyle iki günlük yas ilan edildi.
Maden patlaması nedeniyle iki günlük yas ilan edildi.

İspanya'nın özerk bölgesi Asturias Prensliği'nde bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Metan gazından kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu beş kişinin öldüğü, dört kişinin de yaralandığı bildirildi. Asturias bölgesinde iki günlük yas ilan edildiği bildirildi.

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias Prensliği'ne bağlı Degana kentinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.

İspanya'da kömür madeninde patlama meydana geldi. Ülkenin kuzeyindeki Asturias Prensliği'ne bağlı Degana kentinde bulunan kömür madeninde yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı. Acil servis ekipleri, 2 kişinin ise yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Patlamada metan gazı şüphesi

İspanya hükümetinin Asturias'taki temsilcisi Adriana Lastra, ilk sonuçların patlamanın metan gazından kaynaklandığını gösterdiğini söyledi. Lastra, "Polis zaten ne olduğunu araştırıyor, zaten olay yerindeler" dedi.

İki günlük yas ilan edildi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "
Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum
" ifadelerini kullandı.

Asturias bölgesel hükümetinin başkanı Adrian Barbon, 2 günlük yas ilan etti.



#İspanya
#Maden
#Kömür
#Patlama

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