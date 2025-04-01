İspanya'da kömür madeninde patlama: Ölü ve yaralılar var

İspanya'nın özerk bölgesi Asturias Prensliği'nde bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Metan gazından kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu beş kişinin öldüğü, dört kişinin de yaralandığı bildirildi. Asturias bölgesinde iki günlük yas ilan edildiği bildirildi.
İspanya'nın kuzeyindeki Asturias Prensliği'ne bağlı Degana kentinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de ağır yaralandı.
İspanya'da kömür madeninde patlama meydana geldi. Ülkenin kuzeyindeki Asturias Prensliği'ne bağlı Degana kentinde bulunan kömür madeninde yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı. Acil servis ekipleri, 2 kişinin ise yara almadan kurtulduğunu açıkladı.
Patlamada metan gazı şüphesi
İspanya hükümetinin Asturias'taki temsilcisi Adriana Lastra, ilk sonuçların patlamanın metan gazından kaynaklandığını gösterdiğini söyledi. Lastra, "Polis zaten ne olduğunu araştırıyor, zaten olay yerindeler" dedi.
İki günlük yas ilan edildi
Asturias bölgesel hükümetinin başkanı Adrian Barbon, 2 günlük yas ilan etti.