İsrail gazetesi: Gazze'yi aç bırakmak İsrail'in övündüğü bir politika haline geldi

İsrail merkezli Haaretz gazetesi "İsrail Gazze'yi aç bırakmayı durdurmalı" başlıklı yazdığı yazıda Binyamin Netenyahu'nun bu yaptığının 'devam eden insanlık suçu' olduğuna işaret ederek, hükümetin bu yaptığı şey onlar için gurur duyulan bir politika haline geldiğini ifade etti.
Bu uygulamanın "devam eden insanlık suçunun sonucu" olduğuna işaret edilen haberde, şu ifadelere yer verildi:
Başyazıda Gazze'de insani yardım kuruluşları tarafından yapılan bir ankete göre, sadece mart ayında 3 bin 696 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığına dikkat çekildi.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının, Gazze Şeridi genelinde işlettiği tüm fırınları kapatmak zorunda kaldığı aktarılan yazıda, şu anda halkın büyük bir kısmının, BM mutfakları tarafından sağlanan günde tek bir öğüne bağımlı yaşadığı vurgulandı.
Gazze halkının büyük bir kısmının, et, süt ürünleri, yumurta, sebze ve meyve gibi taze gıdalara ulaşamadığı belirtilen yazıda şunlar kaydedildi:
Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.
Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.