Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail gazetesi: Gazze'yi aç bırakmak İsrail'in övündüğü bir politika haline geldi

İsrail gazetesi: Gazze'yi aç bırakmak İsrail'in övündüğü bir politika haline geldi

23:3118/04/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
İsrail gazetesi: Gazze'yi aç bırakmak İsrail'in övündüğü bir politika haline geldi
İsrail gazetesi: Gazze'yi aç bırakmak İsrail'in övündüğü bir politika haline geldi

İsrail merkezli Haaretz gazetesi "İsrail Gazze'yi aç bırakmayı durdurmalı" başlıklı yazdığı yazıda Binyamin Netenyahu'nun bu yaptığının 'devam eden insanlık suçu' olduğuna işaret ederek, hükümetin bu yaptığı şey onlar için gurur duyulan bir politika haline geldiğini ifade etti.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, "İsrail Gazze'yi aç bırakmayı durdurmalı" başlıklı başyazısında,
"Bu politika, Gazze halkına sağlanan insani yardımları Hamas'ın askeri kapasitesiyle ilişkilendiren sahte ve popülist bir anlatıya dayanıyor."
ifadeleri kullanıldı.

Bu uygulamanın "devam eden insanlık suçunun sonucu" olduğuna işaret edilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in kabus hükümeti ve (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin himayesinde iki milyondan fazla Filistinliyi aç bırakması tamamen normal bir hale geldi. 6 haftadan uzun süredir Gazze Şeridi'ne gıda, ilaç, çadır veya başka bir yardım girişi olmadı. Bunun bedelini Hamas üyeleri değil, yüz binlerce çocuk, anne, yaşlı ve yoksul ödüyor."

Başyazıda Gazze'de insani yardım kuruluşları tarafından yapılan bir ankete göre, sadece mart ayında 3 bin 696 çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırıldığına dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının, Gazze Şeridi genelinde işlettiği tüm fırınları kapatmak zorunda kaldığı aktarılan yazıda, şu anda halkın büyük bir kısmının, BM mutfakları tarafından sağlanan günde tek bir öğüne bağımlı yaşadığı vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

Gazze halkının büyük bir kısmının, et, süt ürünleri, yumurta, sebze ve meyve gibi taze gıdalara ulaşamadığı belirtilen yazıda şunlar kaydedildi:

“Temiz su eksikliği, insanların çadırlarda yaşamak zorunda kalması, kanalizasyon ve çöp toplama sistemlerinin çökmesi, sağlık sisteminin yıkılması ve diğer etkenler, şiddetli açlık krizini daha da derinleştiriyor. İsrail'in Gazze'de uyguladığı aç bırakma politikasının yol açtığı acı ve ölümler, savaşın hiçbir hedefini gerçekleştirmiyor. Yetersiz beslenme ve hastalık nedeniyle ölen çocuklar, ne esirlerin serbest bırakılmasına ne de Hamas'ın çökmesine yarayacaktır."
Netanyahu hükümetine hitaben ise yazıda
"İsrail, Gazze'ye yardım akışını derhal yeniden başlatmalıdır. Dünya üzerindeki tüm ülkeler, İsrail'e bu konuda baskı yapmak için ellerindeki tüm olanakları kullanmalıdır."
ifadeleri kullanıldı.
Haaretz

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.

İsrail'in Filistinlilere karşı başlattığı saldırı 7 Ekim 2023'ten beri devam ediyor

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise
"İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını"
açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.



#Filistin
#israil
#gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF bahar dönemi ara sınav (vize) soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF sınav takvimi