İsrail gazetesi: Gazze'yi aç bırakmak İsrail'in övündüğü bir politika haline geldi

“Temiz su eksikliği, insanların çadırlarda yaşamak zorunda kalması, kanalizasyon ve çöp toplama sistemlerinin çökmesi, sağlık sisteminin yıkılması ve diğer etkenler, şiddetli açlık krizini daha da derinleştiriyor. İsrail'in Gazze'de uyguladığı aç bırakma politikasının yol açtığı acı ve ölümler, savaşın hiçbir hedefini gerçekleştirmiyor. Yetersiz beslenme ve hastalık nedeniyle ölen çocuklar, ne esirlerin serbest bırakılmasına ne de Hamas'ın çökmesine yarayacaktır."