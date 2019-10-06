Dünya İsrail ile Körfez ülkeleri tarihi anlaşmaya hazırlanıyor
ORTADOĞU

​İsrail ile Körfez ülkeleri anlaşmaya hazırlanıyor​

İsrail ile Körfez ülkeleri 'tarihi anlaşmaya' hazırlanıyor

İsrail ile bazı Körfez ülkelerinin, İran'ın askeri tehdidine karşı 'saldırmazlık paktı' kurmayı müzakere ettiği öne sürüldü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın ismi açıklanmayan mevkidaşlarıyla bir araya geldiği belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail Başbakanı Netanyahu, Umman Sultanı Kabus ile bir araya gelmişti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Umman Sultanı Kabus ile bir araya gelmişti.

İsrail ile Körfez ülkelerindeki normalleşme süreci yeni boyut kazandı. İran'ın bölgede artan tehdidini gerekçe gösteren İsrailli yetkililer, ismini açıklamadıkları bazı Arap ülkeleriyle 'saldırmazlık paktı' kurmayı planlıyor.

İsrail hükümeti, bu anlaşmayla birlikte Körfez ülkeleriyle dostane ilişkiler kurmayı ve çeşitli alanlarda işbirliği yapmayı da hedefliyor.

Arap ülkeleriyle ilişkileri resmileştirmek istiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği ülkelerle diplomatik anlaşmalar yapmak istediklerini geçtiğimiz günlerde dile getirmişti. Mısır ve Ürdün dışındaki Arap ülkelerinin diplomatik ilişki kurmak istemedikleri İsrail, esas konunun Körfez ülkeleriyle ilişki düzeyinin yükseltilmesi olduğunu vurgulamıştı.

İsrail Körfez ülkeleriyle yakınlaşıyor
DÜNYA
İsrail Körfez ülkeleriyle yakınlaşıyor
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