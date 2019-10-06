İsrail ile Körfez ülkeleri 'tarihi anlaşmaya' hazırlanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Umman Sultanı Kabus ile bir araya gelmişti.

İsrail ile Körfez ülkelerindeki normalleşme süreci yeni boyut kazandı. İran'ın bölgede artan tehdidini gerekçe gösteren İsrailli yetkililer, ismini açıklamadıkları bazı Arap ülkeleriyle 'saldırmazlık paktı' kurmayı planlıyor.

İsrail hükümeti, bu anlaşmayla birlikte Körfez ülkeleriyle dostane ilişkiler kurmayı ve çeşitli alanlarda işbirliği yapmayı da hedefliyor.

Trump'ın öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" tartışılmaya devam ediyor



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "İnsanların neden bu planın sadece İsrail'in hoşuna gidecek bir plan olduğunu düşüneceğini anlıyorum @Hasanhhiz anlattı: Bahreyn’de Filistin’i parçalayacaklar pic.twitter.com/hBlu9J2Oc2 — gzt (@gztcom) 24 Haziran 2019

Arap ülkeleriyle ilişkileri resmileştirmek istiyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği ülkelerle diplomatik anlaşmalar yapmak istediklerini geçtiğimiz günlerde dile getirmişti. Mısır ve Ürdün dışındaki Arap ülkelerinin diplomatik ilişki kurmak istemedikleri İsrail, esas konunun Körfez ülkeleriyle ilişki düzeyinin yükseltilmesi olduğunu vurgulamıştı.

"Filistin satılık değildir. Özgürlük, adalet, eşitlik ve barış, müzakere dahi edilemez"



🔴Güney Afrika'nın ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, İsrail'in uyguladığı ırkçı politikalara dikkat çektihttps://t.co/eM3wjrbmTZ — DÜNYA (@yenisafakdunya) 10 Temmuz 2019