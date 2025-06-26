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İsrail ordusunun 3 ay önce işgal altındaki Batı Şeria'da ateşe verdiği cami yeniden ibadete açıldı

İsrail ordusunun 3 ay önce işgal altındaki Batı Şeria'da ateşe verdiği cami yeniden ibadete açıldı

23:5326/06/2025, Perşembe
AA
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İsrail ordusu tarafından ateşe verilen Nasr cami.
İsrail ordusu tarafından ateşe verilen Nasr cami.

İsrail ordusunun 7 Mart sabahı baskın düzenleyerek ateşe verdiği Nasr cami onarım ve inşa çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Açılışta konuşan Nablus Valisi Gassan Daglas, "Yıkılanları yeniden inşa edeceğiz ve tüm zorluklara rağmen camilerimizin minarelerini yükseltmeye devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan ve üç aydan uzun süre önce İsrail ordusu tarafından yakılan Nasr Camisi'ni yeniden ibadete açtı.

Nablus'un Eski Şehir bölgesindeki caminin açılış törenine yüzlerce Filistinli ile birlikte yetkililer ve sivil toplum temsilcileri katıldı. İsrail askerlerinin 7 Mart'ta düzenlediği baskında ateşe verilen cami, onarım ve inşa çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Açılışta konuşan Nablus Valisi Gassan Daglas,
"Nasr Camisi'nin yeniden açılması, halkımızın iradesinin işgalden daha güçlü olduğunun göstergesidir. Yıkılanları yeniden inşa edeceğiz ve tüm zorluklara rağmen camilerimizin minarelerini yükseltmeye devam edeceğiz."
dedi.

"Bu camileri korumak için kararlılıkla direnmeliyiz"

Daglas, bu olayın Filistin halkının kutsal mekanlarını koruma konusundaki kararlılığını ve camilerin dini, ulusal ve kültürel bir merkez olarak önemini vurguladığını söyledi.

Vakıflar ve Din İşleri Bakan Vekili Hüsam Ebu Rub ise,
"Nasr Camisi'nin yakılması son derece acı verici bir olaydı. Aynı gün Eski Şehir'de 6'dan fazla tarihi camiye düzenlenen saldırılar, işgal güçlerinin barbarlığını ve ibadethanelerimize, inancımıza karşı duyduğu saygısızlığı açıkça ortaya koydu."
ifadelerini kullandı.
Ebu Rub, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve El-Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik günlük ihlallerin de bu tehlikeli politikanın bir parçası olduğunu belirterek,
"Bu camileri korumak için kararlılıkla direnmeliyiz."
dedi.

Cami İsrail ordusu tarafından 7 Mart sabahı ateşe verildi

İsrail ordusu, 7 Mart sabahı, Nablus'ta bazı camilere baskın düzenlemiş ve Nasr Camisi'ni ateşe vermişti.

Filistin resmi ajansı WAFA, baskın sırasında camilerin yağmalandığını, Nasr Camisi'nin kundaklandığını ve itfaiyenin yangına müdahalesinin engellendiğini aktarmıştı. Yangının geniş bir alana yayıldığı bildirilmişti.

Cami imamı Ahmed Zenada ise, daha önce yaptığı açıklamada, yangının imam odasını da sardığını, caminin cephesi, kubbesi ve halılarının tamamen zarar gördüğünü, çok sayıda Kur'an-ı Kerim'in de yandığını belirtmişti.



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