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Dünya

İsrail: Tahliye emrinden sonra 300 bin Filistinli bölgeden ayrıldı

Katil İsrail ordusu, Refah'ın doğusu için verilen ilk tahliye emrinin ardından pazartesi gününden bu yana 300 bin kişinin bölgeden ayrıldığını açıklarken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Pazartesi gününden bu yana 150 bin kişinin Refah'tan ayrıldığını bildirdi.

17:32 - 11/05/2024 Cumartesi
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Tahliye emrinden sonra 300 bin Filistinli bölgeden ayrıldı
Tahliye emrinden sonra 300 bin Filistinli bölgeden ayrıldı
Katil İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusu için verilen tahliye emrinin ardından yaklaşık 300 bin kişinin bölgeden ayrıldığını açıkladı. Açıklamada,
“Şuana kadar yaklaşık 300 bin kişi, Al-Mawasi bölgesine hareket etti”
denildi.

BM: Ayrılanların sayısı 150 bin

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) bugün yeni bir tahliye emri verdiği kaydedilerek, bu tahliye emirlerinden en az 300 bin kişinin etkilendiği bildirildi. UNRWA açıklamasında Pazartesi gününden bu yana 150 bin Filistinlinin Refah'tan ayrıldığı belirtildi.

İsrail'den yeni tahliye açıklaması

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bugün yaptığı açıklamayla Refah'ın doğusundaki diğer bölgeler için tahliye emri verdi. Açıklamada, söz konusu bölgedeki Filistinlilerin geçici olarak el-Mawasi'deki insani bölgeye gitmeleri bildirildi. Cibaliye ve çevresindeki sivil nüfusun Gazze şehrinin batısına tahliye edilmesi çağrısı yaptı. Ordunun Arapça Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Refah'ın doğusundaki Şabbura ve Refah kampları, İdari, El-Cenine ve Hırbet Ads gibi mahallelerdeki yerinden edilmiş Filistinlilerin el-Mawasi'ye gitmeleri açıklamasını yaptı. Adraee, Filistinlilere seslenerek tel örgülere yaklaşmamaları gerektiğini dile getirdi.



#İsrail
#Filistin
#Tahliye
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