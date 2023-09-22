İsrail Yahudi bayramları sebebiyle Batı Şeria ve Gazze geçişlerini kapatacak

Filistin için mülteci kampları her zaman marjinalleştirilmiş, hizmetlerden dışlanmış, yüksek düzeyde yoksulluk olan, asıl mülksüzleştirilmesinin hatırlatıcısı ve mukavemetin merkezi olmuşlardır. Cenin bu merkezler içinde en öne çıkanlardan biridir. Bu durum, İsrail için Batı Şeria’nın Gazze’si konumunda olan Cenin’i her zaman hedef haline getirmiştir.