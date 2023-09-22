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Dünya

İsrail Yahudi bayramları sebebiyle Batı Şeria ve Gazze geçişlerini kapatacak

İsrail, Yahudi bayramları sebebiyle 24-25 Eylül ve 29 Eylül-7 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria geçişlerinin tamamını ve Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarını kapatacağını duyurdu.

12:32 . 22/09/2023 Cuma
AA
Kapatmalar çalışmak için İsrail'e giriş izni olan 17 bin Gazzeliyi etkiliyor.

Kapatmalar çalışmak için İsrail'e giriş izni olan 17 bin Gazzeliyi etkiliyor.

İsrail ordusunun yazılı açıklamasına göre, Yom Kippur Bayramı sebebiyle gerçekleşecek ilk kapatmalar 24 Eylül Pazar öğle saatlerinde başlayarak 25 Eylül Pazartesi akşamına kadar sürecek.

İsrail ayrıca Sukot (Çardaklar) Bayramı ve Simha Tora Bayramı münasebetiyle Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne giden tüm geçişleri 29 Eylül'den 8 Ekim'e kadar 9 gün boyunca kapatacak.

Kapatmalar çalışmak için İsrail'e giriş izni olan 17 bin Gazzeliyi etkiliyor. Batı Şeria ekonomisi de işçilerin İsrail'e girişinin engellenmesi nedeniyle zarar görüyor.


#Batı Şeria
#Gazze Şeridi
#İsrail
#Roş Aşana
#Yom Kippur
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