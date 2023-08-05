İsrail'deki tartışmalı yargı düzenlemelerinde yeni detay: Netanyahu'nun şahsi çıkarı için hazırlandı

"Temel Kanunlara ilişkin bir değişikliği bozmadığına" işaret eden Netanyahu, "Yüksek Mahkeme her zaman kendisini bir Anayasa olarak gördüğü Temel Kanunlar ile yükümlü kabul etmiştir. Biz bu iki prensibin korunması gerektiğine inanıyoruz."