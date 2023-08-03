İsrail protesto hareketi: "Ben Gvir, sokaklarda göstericilerin kanını dökmek istiyor"

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir
Tel Aviv'deki protestoları organize eden gruplardan "Kaplan Gücü Hareketi"nden yapılan açıklamada, Tel Aviv'deki hükümet karşıtı gösterilere müdahale eden polis güçlerini "kahramanlar" olarak tanımlayan Ben Gvir, "sokaklarda göstericilerin kanının dökülmesini istiyor" ifadeleriyle eleştirildi.
Ben Gvir, açıklamaya ilişkin henüz bir yorum yapmadı.
Başsavcılığa bağlı Polis Soruşturma Departmanı, Tel Aviv'deki gösteriler ve isyanlarla ilgilenen polis biriminin komutanı Yair Hanun ve 4 polis memuru hakkında göstericilere şiddet uygulama suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Polis Soruşturma Departmanı'nın polislere karşı davranışının "şaşırtıcı ve oldukça tehlikeli" olduğunu kaydeden Ben Gvir, "Yasam" unsurlarına "Polis Soruşturma Departmanı'nı, caydırıcı hale getirmeyin" tavsiyesinde bulunmuştu.