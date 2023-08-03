İsrail protesto hareketi: "Ben Gvir, sokaklarda göstericilerin kanını dökmek istiyor"

Protesto hareketi, daha önce 2004 yılında "(Kach adlı aşırı siyonist terör örgütü) bir terör örgütünü desteklemekten" suçlu bulunan Ben Gvir'e atıfta bulunarak, "İsrail polisinin terör suçlarından hüküm giymiş bir kişi için yürütme koluna dönüştürülmesine" karşı uyarı yaptı.