Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında BM kurumlarında çalışan 1 kişi öldü 5'i yaralandı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında BM kurumlarında çalışan 1 kişi öldü 5'i yaralandı

14:3519/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde Birleşmiş Milletlere ait bir merkezi bombalaması sonucu 1 yabancı çalışan öldü, 5'i ağır yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan BM'ye ait bir merkezi bombaladığı belirtildi.


Saldırıda BM kurumlarında çalışan bir yabancı çalışanın öldüğü, 5'inin ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, ölü ve yaralıların Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiği kaydedildi.




#BM
#Gazze
#İsrail

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak 2025? MSÜ tercih takvimi açıklandı mı?