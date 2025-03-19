İsrail'in Gazze'deki saldırılarında BM kurumlarında çalışan 1 kişi öldü 5'i yaralandı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde Birleşmiş Milletlere ait bir merkezi bombalaması sonucu 1 yabancı çalışan öldü, 5'i ağır yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan BM'ye ait bir merkezi bombaladığı belirtildi.
Saldırıda BM kurumlarında çalışan bir yabancı çalışanın öldüğü, 5'inin ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, ölü ve yaralıların Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiği kaydedildi.
#BM
#Gazze
#İsrail