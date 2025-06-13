İsrail'in İran'ı vurmasından önce ABD'den dikkat çeken Ahmed Şara uyarısı: Sonuçları çok kötü olur

İsrail, gece saatlerinde İran'a yönelik kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi. Gerginlik tırmanırken ve İran misilleme sinyali verirken, ABD'den dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla ilgili dikkat çeken bir 'güvenlik' uyarısı geldi. İsrail ile yaşanan gerilime değinen ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ile olası bir çatışmanın sonuçlarının ağır olacağını belirtti.
Terör devleti İsrail gece saatlerinde İran'a saldırı düzenledi.
Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami de dahil beş ölü ve 50 yaralının olduğu duyuruldu.
İsrail ordu sözcüsü, saldırılara ilişkin açıklamasında, İran'a yönelik saldırılarda 200 savaş uçağının yer aldığını ve 100'den fazla hedefin vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırılarda ayrıca 100'den fazla insansız hava aracının kullanıldığı belirtildi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in saldırılarına ilişkin yazılı mesaj yayımlayarak, saldırılara kesinlikle karşılık verileceğini duyurdu.
ABD'den Ahmed Şara uyarısı
Tüm dünya Ortadoğu'daki bu gelişmeye kilitlenirken ABD'den Suriye Cumhurbaşkanı
ile ilgili ilginç bir uyarı geldi.
Dün ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın "kapsayıcı bir yönetim kurma ve Batı ile yakınlaşma çabalarının"
kendisini radikal grupların hedefi haline getirebileceğini ileri sürdü.
Al-Monitor'e açıklamalarda bulunan Barrack,
"Şara'nın etrafında bir koruma sistemi oluşturmalıyız"
dedi.
"Çok kötü sonuçlar doğurur"
İsrail ve Şara yönetimi arasındaki gerilime de değinen Barrack,
"Her iki tarafın da şu aşamada askeri olarak çatışmaya girmesinin çok kötü sonuçlar doğuracağının farkındayız"
yorumunu yaptı.
Bu uyarının İsrail'in İran'ı vurmasından hemen önce gelmesi dikkat çekti.
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