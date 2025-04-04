İsrail'in zulmü altında Gazzelilerin sessiz acı çığlığı: Bize bir merhamet kurşunu verin

Filistin halkı, devam eden saldırılar ve zorla yerinden edilme tehdidi altında hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail, soykırım saldırılarına her gün bir yenisini eklerken, bir yandan da kıtlıkla ve zor yaşam koşullarında hayatını sürdürmeye çalışan Filistinlileri tehcire zorluyor. Bu şartlar altında Filistinli bir gencin acı dolu sessiz çığlığı ise yürekleri yaktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç, ölümün yerinden edilmekten daha az acı verici olduğunu ifade ederek, "Lütfen bizi öldürün. Bize bir merhamet kurşunu verin." dedi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, bölgede kıtlık ve insani kriz derinleşiyor.
Yerinden edilen binlerce Filistinli, su ve barınaktan yoksun bir şekilde sokaklarda, çorak arazilerde hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Gazzeli Ahmed Neşvan da yaşadıkları zulmü ve zor hayat şartlarını sosyal medyada, yürek burkan mesajla paylaşarak bölgedeki çaresizliği gözler önüne serdi.
"Bize bir merhamet kurşunu verin"
Paylaşımında ölümün yerinden edilmekten daha az acı verici olduğunu ifade eden Neşvan, "Lütfen bizi öldürün. Bize bir merhamet kurşunu verin." dedi.
Sokaklarda ve çorak topraklarda, su veya barınak olmadan yaşadıklarını ifade eden Neşvan, "Böcekler ve başıboş hayvanlarla bir arada yaşıyoruz. Lütfen bizi merhametle ve acı çekmeden öldür." ifadelerini kullandı.
"Lütfen bizi öldürün. Bize bir merhamet kurşunu verin, ölüm yerinden edilmekten daha az acı vericidir. Sokaklarda ve çorak topraklarda, su veya barınak olmadan yaşıyoruz. Böcekler ve başıboş hayvanlarla bir arada yaşıyoruz. Lütfen bizi merhametle ve acı çekmeden öldür."