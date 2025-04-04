İsrail'in zulmü altında Gazzelilerin sessiz acı çığlığı: Bize bir merhamet kurşunu verin

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, bölgede kıtlık ve insani kriz derinleşiyor.

Yerinden edilen binlerce Filistinli, su ve barınaktan yoksun bir şekilde sokaklarda, çorak arazilerde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazzeli Ahmed Neşvan da yaşadıkları zulmü ve zor hayat şartlarını sosyal medyada, yürek burkan mesajla paylaşarak bölgedeki çaresizliği gözler önüne serdi.

"Bize bir merhamet kurşunu verin"

Paylaşımında ölümün yerinden edilmekten daha az acı verici olduğunu ifade eden Neşvan, "Lütfen bizi öldürün. Bize bir merhamet kurşunu verin." dedi.

Sokaklarda ve çorak topraklarda, su veya barınak olmadan yaşadıklarını ifade eden Neşvan, "Böcekler ve başıboş hayvanlarla bir arada yaşıyoruz. Lütfen bizi merhametle ve acı çekmeden öldür." ifadelerini kullandı.

Filistinli Neşvan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Lütfen bizi öldürün. Bize bir merhamet kurşunu verin, ölüm yerinden edilmekten daha az acı vericidir. Sokaklarda ve çorak topraklarda, su veya barınak olmadan yaşıyoruz. Böcekler ve başıboş hayvanlarla bir arada yaşıyoruz. Lütfen bizi merhametle ve acı çekmeden öldür."















