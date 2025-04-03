İsrail'den Gazze'de okula yönelik katliam saldırısı: 112 Filistinli şehit oldu

Terör devleti İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki bir okulu hedef aldığı hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 112 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Dar el-Erkam Okulu'nu bombaladı.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 112 kişi hayatını kaybetti, en az 70 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, saldırıda Hamas'ın "komuta merkezini" hedef aldıkları iddia edildi.

İşgalcilerden ikinci okul saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze kentinde okulları vurmaya devam ediyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Fehd es-Sabah Okulu'na saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e, yaralıların sayısı ise 114 bin 776'ya yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.







