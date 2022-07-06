Dünya İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde PKK propagandası yapan Sol Partiye tepki gösterdi
AVRUPA

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde PKK propagandası yapan Sol Parti'ye tepki gösterdi

İsveç ve Finlandiya için Katılım Protokelleri'nin imza töreninde konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde “Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında yapılan mutabakatı onurlandıracağız.” açıklamasının ardından PKK karşıtı adım attı. Linde, 'Almedalen Politika Forumu'nda terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraları açıp propagandasını yapan Sol Partiye tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde PKK propagandası yapan Sol Partiye tepki gösterdi
Ann Linde

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'u da etkileyerek, ''Bu kesinlikle kabul edilemez, PKK, 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terörist örgüt ilan edilen ve birçok masumun canına kıyarak vicdanları yaralayan bir örgüttür. Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır.'' ifadelerini kullandı.

Aynı ifadeleri Twitter hesabından Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da kullanarak Sol Parti'yi uyardı.

  • İsveç'in Gotland Adası'nda 'Almedalen Politika Forumunda Sol Parti milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Delgado Varas, terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralarını açarak, PKK'nın terör örgütü olmadığını yönünde propaganda yapmıştı.

Öte yandan, YPG/PKK destekçisi Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat, haziranda terör örgütü FETÖ destekçilerinden Enes Kanter'e İsveç Meclisi'ni gezdirerek ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurmaması için kulis yapmıştı.

İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin şartlarını kabul etmesi sonrası PKK'dan açıklama: İki yüzlüsünüz
DÜNYA
İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin şartlarını kabul etmesi sonrası PKK'dan açıklama: İki yüzlüsünüz

İsveç Dışişleri Bakan Linde’den Türkiye mesajı: Mutabakatı onurlandıracağız
DÜNYA
İsveç Dışişleri Bakan Linde’den Türkiye mesajı: Mutabakatı onurlandıracağız

Madrid'deki dörtlü zirveden anlaşma çıktı: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
DÜNYA
Madrid'deki dörtlü zirveden anlaşma çıktı: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
Çare yapay ada

Çare yapay ada

'​Böyle giderse Maldivler diye bir ülke kalmayacak.'
İnşaatta toprak kayması

İnşaatta toprak kayması

​İki işçi beline kadar toprak içinde kaldı.
Bu yürüyüşle Somali yeniden doğdu

Bu yürüyüşle Somali yeniden doğdu

​Erdoğan'ın 2011 yılındaki ziyareti Somali'yi ayağa kaldırdı.
'Demir Çelik'e böyle çökmüşler

'Demir Çelik'e böyle çökmüşler

​Kiracı gibi girip el koyuyorlardı.
İsveç'ten PKK karşıtı açıklama

İsveç'ten PKK karşıtı açıklama

"Sol parti PKK eylemini derhal bırakmalıdır."
AİHM Kavala için tüm kuralları yıktı

AİHM Kavala için tüm kuralları yıktı

Üç ayda jet karar.

Çeteler bu yıl da NEFES alamadı

Çeteler bu yıl da NEFES alamadı

​6 ayda 470 operasyon yapıldı.

SAMP-T mutabakatı

SAMP-T mutabakatı

​"İmzaları atıp yola devam edelim."

Dedeağaç'a yeni yığınak

Dedeağaç'a yeni yığınak

Dev nakliye gemisiyle 2 bin 500'den fazla askeri araç getirildi.
Arafat'a hazırız

Arafat'a hazırız

​Klima ve halılarla donanımlı çadırlar kuruldu.
Emekliler memnun

Emekliler memnun

​Maaş zamları yüzleri güldürdü.
6'lı masa iletişim kuracak!

6'lı masa iletişim kuracak!

Her toplantı sonrası yeni komisyon kuruluyor.
Eğitimin 20 yılda dönüşümü

Eğitimin 20 yılda dönüşümü

​Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yeni kitap.
Kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı

Kurbanlıkların yüzde 80'i satıldı

​Bayrama 3 gün kala kurban pazarlarında hareketlilik arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.