Dünya İsveç ve Finlandiyanın Türkiyenin şartlarını kabul etmesi sonrası PKKdan açıklama İki yüzlüsünüz
AVRUPA

İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin şartlarını kabul etmesi sonrası PKK'dan açıklama: İki yüzlüsünüz

NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine yönelik tavır konusunda Türkiye'nin şartlarını kabul etti. 33 kişinin Türkiye'ye iade edilecek olması sonrası PKK tutuştu. Yapılan anlaşmanın ve NATO’nun genişleme adımlarının Kürt halkına düşmanlığının ilanı olduğunun belirtildiği açıklamada, Finlandiya ve İsveç ise iki yüzlü ilan edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin şartlarını kabul etmesi sonrası PKKdan açıklama: İki yüzlüsünüz
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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine yönelik tavır konusunda Türkiye ile müzakereler yürüttü. Son olarak İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde yapılan kritik toplantıda Türkiye, şartlarını kabul ettirdiği iki ülkenin askeri ittifaka üyelikleri yolundaki engeli kaldırdı.

'ERDOĞAN İSTEDİĞİNİ ALDI'

İsveç ve Finlandiya'ya NATO yolunu açan kritik bildiriye dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'zaferi' olarak yorumlandı. İki ülkedeki 33 kişinin Türkiye'ye iade edilecek olması sonrası PKK tutuştu. Yapılan açıklamada İsveç ve Finlandiya terörist ilan edildi.

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'BATI GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ'

Terör örgütü PKK'nın sözde Dış İlişkiler Komitesi, NATO’nun genişleme adımlarına Kürt kazanımlarını, değerlerini, özgürlüğünü ve mücadelesini pazarlık konusu etmesine tepki gösterdi. Komite’nin “Basına, halklara, kadınlara ve ilerici insanlığa” başlıklı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "NATO’nun genişleme adımlarına Kürt halkının kazanımlarını, değerlerini, özgürlüğünü ve mücadelesini malzeme konusu etmesi, tek kelimeyle Kürt halkına düşmanlığının ilanıdır. Madrid’de demokrasi’nin temsilcileri olarak gösterilen Finlandiya ve İsveç’in Türkiye ile anlaşmaya varması, iki yüzlü ve kirli durumlarının ifadesidir. Batı 'demokrasisi' olarak tarif edilen sistemin gerçek yüzünün tüm çıplaklığı ile bir kez daha açığa çıkması ve deşifre olmasıdır.

Madrid'de kritik zirve sona erdi: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
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Madrid'de kritik zirve sona erdi: İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Ortak bildiride 'İsveç ve Finlandiya PKK/YPG'ye destek vermeyecek' ifadelerine yer verildi.

NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya üyelik daveti
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NATO'dan İsveç ve Finlandiya'ya üyelik daveti
  • İsveç’in Sosyal Demokrat Partisi kongresinde aldığı Kürtleri destekleme kararını boşa çıkardığı gibi çıkarları için her şeyin müzakere edilebileceğini gösterdi. Bu, ona inanan üyelerine ve İsveç’teki topluma da büyük bir haksızlıktır."

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İspanya'daki NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın samimi anları öne çıktı. Zirvenin kapanış oturumuna katılan Erdoğan'ın, masada oturan Johnson'ın omzuna dokunması üzerine, İngiltere Başbakanı “merhaba dostum” diyerek ayağa kalkıp selamlaştı.

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