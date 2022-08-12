İsveç'in kafası karışık: PKK paçavrası açan sol vekillerin lideri 'ilgim yok' dedi

İsveç’te bazı siyasetçiler terör örgütü PKK ve uzantılarının flamalarıyla poz verdi.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasıyla birlikte Finlandiya ile birlikte NATO’ya girmek için çalışmalara hız veren İsveç’in bu sürecini Türkiye bazı gerekçelerle engellemişti.

İsveç’in terör örgütlerine destek verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan haftalarca iki ülkenin üyeliğini veto etmişti.

Fakat Temmuz ayında İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde dikkat çekici bir gelişme yaşanmıştı. Dört saat süren zorlu müzakereler sonucunda Türkiye heyeti ikna edilmiş ve iki ülkenin NATO üyeliğine yeşil ışık yakılmıştı.

OYNAT 03:25 PKK elebaşı Karasu: İsveç ve Finlandiya bile Türkiye'nin terörle mücadelesini kabul etti bunlar kimseyi dinlemiyor Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı video ile Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya verdiği muhtıraya ateş püskürdü. Ankara'nın terörle mücadelede kimseyi dinlemediğini belirten Karasu “Avrupa'nın demokratik ülkeleri bile, İsveç bile Finlandiya bile 'terörle mücadelenizi destekliyoruz' diyor. Bu iki yüzlülüktür. Türkiye herkesi tehdit ediyor. “Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır” diyor” ifadelerini kullandı.



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Sol Partili isimler flamayla poz verdi

Bu süreçte İsveç’te bazı siyasetçiler Türkiye karşıtı bir tutum sergilerken, geçen hafta ülkede terör örgütü PKK ve uzantılarının flamalarıyla poz veren koalisyon ortağı Sol Parti’den isimler ülkede gerilimi üst seviyeye taşıdı.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK/PYD/YPG ile FETÖ'ye destek verilmemesi bizim kırmızı çizgimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsveç ve Finlandiya ile imzalanan NATO muhtırasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'PKK/PYD/YPG ile FETÖ'ye destek verilmeyeceği ve bunun bizim kırmızı çizgimiz olduğunu kendilerine orada ısrarla hatırlattık. 'Buradan taviz vermeyi bizden kimse beklemesin' dedik. Zirvenin en önemli neticesi bana göre budur.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Başbakan rahatsız oldu

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, terör örgütü PKK ve uzantıları YPJ’nin bayrağını taşıyan Sol Parti’den vekiller Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Delgado Varas’ın fotoğrafını eleştirdi.

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.@johanssonmorgan ang V-aktionen i Almedalen



”Det här är helt oacceptabelt. PKK terrorstämplades redan 1984, av Olof Palmes regering. Och det på goda grunder. PKK har många oskyldiga människoliv på sitt samvete. @vansterpartiet ledning bör omedelbart ta avstånd från aktionen.” — Ann Linde (@AnnLinde) July 5, 2022

Sol Parti Lideri Nooshi Dadgostar.

'Benim olaylarla hiçbir ilgim yok'

Sol Parti Lideri Nooshi Dadgostar, yaşanan olayları kabul etmeyerek, ''Bu konuyu üç milletvekiliyle konuşabilirsiniz, benim olaylarla hiçbir ilgim yok'' açıklamasında bulundu.

“Bütün bunlar NATO’ya katılmak için”

Sol Parti’nin hükümette olmasından dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Andersson’a yanıt ise Sol Parti lideri Nooshi Dadgostar’dan geldi. Afronbladet’e konuşan Dadgostar, “Benim yaptığım ya da yapmamalarını istediğim bir şey değil. Bu konuyu üçüyle konuşabilirsiniz, benim hiçbir ilgim yok olaylarla” dedi. Sol Parti, ise Andersson’u suçladı.

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Vet ni vad? Div partiers hyckleri rör mig inte ryggen, d hyllade kurdiska motståndsrörelsen när kurderna bekämpade IS. Nu vill de vända på det, villiga att gå på mysmöten med diktatorn Erdogan. Allt för att ingå i NATO. Det här är försmaken. Det här är hyckleriet. #bijikurdistan — Lorena Delgado Varas (@lorena_dv) July 5, 2022

PKK bayrağı ile poz veren Sol Parti Milletvekili Lorena Delgado Varas ise İsveç hükümetini ikiyüzlü davranmak ile suçladı ve şu ifadeleri kullandı:

“Suriyeli Kürtler IŞİD’e karşı savaşırken bunu övüyorlardı. Şimdi ise diktatör Erdoğan’a yakınlaşmak için takla atıyorlar. Tüm bunlar NATO’ya katılmak için.”

DÜNYA PKK elebaşı Karasu: İsveç ve Finlandiya bile Türkiye'nin terörle mücadelesini kabul etti bunlar kimseyi dinlemiyor