İtalya'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanımı başladı

"Tüm temsilciliklerimizde vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde mümkün olabilecek en uygun koşullarda oylarını kullanmalarını temin ederek gerekli tüm tedbirleri de almış durumdayız. Vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya bekliyoruz. Sürecin sağlıklı iyi bir şekilde tamamlanmasını diliyorum."