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Dünya

İtalya'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanımı başladı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için İtalya'da bulunan Türk vatandaşları, bugün itibarıyla oy kullanmaya başladı.

13:09 . 3/05/2023 Wednesday
AA
İtalya'da 14 Mayıs seçimleri için oy kullanımı başladı.

İtalya'da 14 Mayıs seçimleri için oy kullanımı başladı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için İtalya'da bulunan Türk vatandaşları, bugün itibarıyla oy kullanmaya başladı.

İtalya'da yaşayan toplamda 20 bin 148 vatandaş ile yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar için Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oy verme işlemi, yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başladı.


Sandıklar oy verme işlemine açıldıktan sonra ilk oy kullananlardan biri de Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük oldu.

Büyükelçi Gücük, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.


"Bugün itibarıyla İtalya'da gerek Roma'da gerek Milano'da seçim sürecini başlatmış durumdayız."
diyen Gücük, sabah ilk oyu kendisinin kullandığını söyledi.
Gücük,
"Tüm temsilciliklerimizde vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde mümkün olabilecek en uygun koşullarda oylarını kullanmalarını temin ederek gerekli tüm tedbirleri de almış durumdayız. Vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya bekliyoruz. Sürecin sağlıklı iyi bir şekilde tamamlanmasını diliyorum."
diye konuştu.

3-7 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanılacak


İtalya'daki oy verme noktalarından Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ile Milano Başkonsolosluğu önünde oy vermek isteyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.


Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı ve İtalya'da bulunan Türk vatandaşları, 3-7 Mayıs'ta 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabilecek.

Vatandaşların oy kullanabilmeleri için yanlarında TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportlarını getirmeleri gerekiyor.


İtalya'daki iki oy verme noktasından biri olan Roma Büyükelçiliğinde, her güne birer sandık kurulurken, Milano Başkonsolosluğunda hafta içi günlerde 2'şer, hafta sonuna denk gelen 6-7 Mayıs'ta ise 4'er sandık kurulacak.

Bu arada cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde belirtilen temsilciliklerde, 20-22 Mayıs'ta ikinci tur için sandıklar kurulacak.

#İtalya
#Türkiye
#Seçim
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