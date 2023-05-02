İtalya'da Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi yarın başlıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yurt dışı Temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı. Buna göre yurt dışında toplam 697 bin 577 kişinin oy kullandığı bildirildi. Yurt dışında kurulacak 4 bin 969 sandık ile seçime katılımın tam olması halinde 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.