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YSK yurt dışında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yurt dışı Temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı. Buna göre yurt dışında toplam 697 bin 577 kişinin oy kullandığı bildirildi. Yurt dışında kurulacak 4 bin 969 sandık ile seçime katılımın tam olması halinde 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

21:22 . 1/05/2023 Pazartesi
DHA
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışında toplam 697 bin 577 kişinin oy kullandığını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışında toplam 697 bin 577 kişinin oy kullandığını açıkladı.

Yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Yurt dışı Temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını açıkladı.

YSK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Saat 21.00 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 644.972 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52.605 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 697.577’dir."

YSK'nın Resmi Gazete'de açıklanan seçim kararlarına göre, yurt dışında 4 bin 969 sandık kurulacak. Seçime katılımın tam olması halinde 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

Öte yandan yurt içinde de 190 bin 736 sandık kurulacağı açıklanırken, oy kullanabilecek kişi sayısının ise 60 milyon 904 bin 499 kişi olacağı belirtildi.

Böylelikle yurt içi ve yurt dışı toplamda 64 milyon 191 bin 285 seçmen bulunuyor.




#YSK
#Oy Kullanma
#Seçmen
#Yurt Dışı
1 saat önce
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