İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden Ndrangheta'ya yönelik baskınlarda 100'den fazla kişi tutuklandı.

Avrupa Birliği (AB), Filistinli tutuklu 87 günlük açlık grevinin ardından İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesiyle ilgili İsrailli makamlarını, şeffaf bir soruşturma başlatmaya çağırdı. AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, AB'nin Adnan'ın ölümünden haberdar ve davasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve İsrail devleti de dahil olmak üzere İsrail makamları ile temasta olduğunu bildirdi.