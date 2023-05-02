AB Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın İsrail hapishanesindeki ölümünün soruşturulmasını istedi

"Filistinli silahlı grupların misilleme çağrıları kabul edilemez. Tüm tarafları, zaten değişken olan bir durumda daha fazla acıya ve ölüme yol açabilecek herhangi bir tırmanışı engellemeye çağırıyoruz. Eğer gördüğümüz gibi devam ediyorsa, İsrail'e atılan roketleri şimdiden kınıyoruz. Ve tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırıyoruz."