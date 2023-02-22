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Dünya

Japonya 'gizemli top' nedeniyle sahili kapattı

Bir Japon şehrindeki plajda bulunan gizemli bir top, polisin bölgeyi kordon altına almasına neden oldu. Yerel basına göre, cismin bir tür deniz mayını olabileceğinden endişe ediliyor.

11:45 . 22/02/2023 Çarşamba
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Japonya sahiline vuran gizemli top.

Japonya sahiline vuran gizemli top.

Cisim pazartesi sabahı Shizuoka Eyaletine bağlı Hamamatsu şehrinde yaşayan bir kadın tarafından fark edildi ve polise bildirildi.


Basında çıkan haberlere göre, çapı yaklaşık 1,5 metre ve yüzeyi paslı göründüğü için demirden yapılmış olabilir.


Yerel basında yer alan bilgilere göre top denizden kıyıya vurmuş gibi görünüyor ve zıt taraflarda iki kilit noktası var.


Polis, nesnenin etrafındaki alanı 200 metrelik bir yarıçapta kordon altına aldı ve Japon Öz Savunma Kuvvetlerini arayarak ordudan patlayıcı olup olmadığını incelemesi için birini göndermesini istedi.


ABD'nin Çin'i bu ayın başlarında hava sahasında "casus balonu" uçurmakla suçlamasının ardından, gizemli yuvarlak cisim avı yoğunlaştı.


Pekin, nesnenin yanlışlıkla ABD hava sahasına giren bir meteorolojik araç olduğunu söyledi.

#Japonya
#Gizemli Top
#Plaj
#Mayın
2 saat önce
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Japonya 'gizemli top' nedeniyle sahili kapattı
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