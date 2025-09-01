Japonya'da acil durumlarda vahşi hayvanların vurulmasına izin verilecek

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında belediye yetkilileri, özel olarak görevlendirilmiş avcıların, yerleşim yerlerinde kahverengi ve siyah ayılar dahil vahşi hayvanları vurmasına izin verebilecek.

Öte yandan bu izin, sadece tehlikeyi önleyici diğer yöntemlerin mümkün olmadığı ve bölge halkının kurşunlardan zarar görmeyeceğinden emin olunduğu acil durumlarda geçerli olacak.