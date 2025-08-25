Yeni Şafak
Şanlıurfa'da silahlı hayvan otlatma kavgası ölümle bitti

23:4225/08/2025, Pazartesi
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da tarlada hayvanlarını otlatan genç ile arazi sahibi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen tartışma sırasında tabanca ile vurulan genç hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da, tarlada hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Suriyeli Mahmut Osman (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan tarla sahibi baba ve oğlu, JASAT ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde kırsal Hamedan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çobanlık yapan Mahmut Osman, hayvanlarını arazide otlattığı sırada tarla sahibi Mehmet Gülümser ile oğlu Abdulkadir Gülümser arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Mahmut Osman tabanca ile vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Osman, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Osman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kavganın ardından mahallede güvenlik önlemi alan jandarma, baba ve oğlunu tarladan kaçmaya çalıştıkları sırada yakalayarak gözaltına aldı. Osman’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



