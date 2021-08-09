Dünya Japonyayı Lupit tayfunu vurdu 235 bin kişiye tahliye edilecek
ASYA

Japonya'yı Lupit tayfunu vurdu: 235 bin kişiye tahliye edilecek

Uzun süredir aşırı yağışlar sonrası ortaya çıkan sellerle boğuşan Japonya'da bu sefer de tayfun alarmı yapıldı. Ülkenin batı ve güney bölgelerini etkisi altına alan Lupit tayfunu sonrası 235 bin kişiye tahliye uyarısı geldi.

Haber Merkezi AA
Japonyayı Lupit tayfunu vurdu: 235 bin kişiye tahliye edilecek
Japonya'da Lupit tayfunu sonrası 235 bin kişiye tahliye uyarısı yapıldı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Japon Denizi kıyısındaki eyaletler başta olmak üzere ülkenin batı ve güney bölgelerinin Lupit tayfunu etkisine girdiğini açıkladı.

Kamu yayıncısı NHK Hiroşima, Şimane ve Ehime eyaletlerinde şimdiye kadar toplamda 235 bin kişiye yönelik tahliye uyarısı yapıldığını bildirdi.

Kyodo ajansına göre Batı Japonya Demiryolları, güney bölgelerini kapsayan Sanyo Şinkansen hattında bazı seferleri iptal etti.

Kuvvetli rüzgar sonrası güneydeki Osaka kenti ile Kansai Havalimanı'nı bağlayan köprü trafiğe kapatıldı.

Yerel emniyet kaynakları, Şimane eyaletindeki yağış sonrası taşan nehirde bir kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Öte yandan JMA ülkenin Kanto, Kinki ve Tokai bölgelerinde de aşırı yağış beklendiği uyarısında bulundu.

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