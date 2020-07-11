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Dünya Japonyada sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin 63e yükseldi
ASYA

Japonya'da sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin 63'e yükseldi

Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinde meydana gelen sel ve heyelanlar 10 farklı eyalette 92 dere ve nehir yatağı taştı. Yolların çökmesi ve binlerce evin sular altında kalması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Japonya'da meydana gelen heyelan ve sel sonrası birçok yol kullanılamaz hale geldi.
Japonya'da meydana gelen heyelan ve sel sonrası birçok yol kullanılamaz hale geldi.

Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesi dahil 10 farklı eyalette 92 dere ve nehir yatağının taşması yollar, evler hasar gördü.

Kyodo ajansına göre, su baskınları bazı köprülerin yıkılmasına, ağaçların devrilmesine, yolların çökmesine ve binlerce evin sular altında kalmasına sebep oldu.

Kyuşu'nun Kumamoto eyaleti başta olmak üzere tüm eyaletlerindeki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 63'e çıktı.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansına (FDMA) göre, şu ana kadar Kyuşu'da yaşayan 1,3 milyon kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bölgede sağanağın süreceğini ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu.

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