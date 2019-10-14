Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 40'a yükseldi: 27 bin asker görevlendirildi

Japonya'da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.

Sivil savunma güçleri, polis ve itfaiye yetkilileri, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100'den fazla kişinin yaralandığını, kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Tayfun nedeniyle bölgede yaşayanlar tahliye yerlerinde kalıyor.



Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, tayfun nedeniyle 17 bölgede 38 bin civarında kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Henüz evlerine dönemeyen kişilerin, afet mağdurları için tahsis edilen okul gibi yerlerde kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Kurtarma görevlileri, selden etkilenenleri arıyor.

Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör #Japonya’da bugün etkisini göstermeye başlayan #Hagibis Tayfunu nedeniyle ülkede hayat felç oldu. REKLAM DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi ( 12 Eki, 2019, 9:46öö PDT )

Bölgeler karanlığa gömüldü

Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi, Tokyo ve civar bölgelerde hala 56 bin 800 haneye elektrik verilemediğini belirtti.

Tohoku Elektrik Enerjisi Şirketi de Miyagi, Iwate, Fukuşima ve Niigata'da 5 bin 600 evin elektriksiz kaldığını duyurdu.

Askerler, bölgede yaşayanları selden tahliye etmeye çalışıyor.



Japonya Başbakanı Abe Şinzo, kabine üyelerine, yerel makamlardan talep beklemeden tayfundan etkilenen bölgelerdeki elektrik ve su sistemleri gibi altyapının bir an önce onarılması, gıda, su ve diğer malzemelerin tedarik edilmesi talimatını verdi.

FOTOĞRAF 5 Japonya’da meydana gelen Hagibis Kasırgası’nda 19 kişi hayatını kaybetti, 149 kişi yaralandı. Kasırgada 20 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Toplu taşıma seferlerinin tamamen durduğu, kasırganın yoğun hissedildiği bölgelerde elektrik kesintilerini yaşandığı belirtildi. 20 kişinin hala kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklanırken; yerel medya, Japonya Savunma Bakanlığı’nın 27 bin kurtarma personelini, kasırgadan etkilenen bölgelere sevk ettiğini duyurdu. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı, sert esen rüzgarın ise bir kamyonu devirdiği görüldü. Japonya'yı Hagibis kasırgası vurdu Japonya'da dün itibariyle etki gösteren ve ülkenin 5 seviyeli ulusal afet derecelendirme sisteminde en riskli grubu ifade eden Hagibis Tayfunu yavaş yavaş etkisini yitirirken tayfunun bilançosu da netleşmeye başladı. Dün itibariyle başkent Tokyo ve çevresindeki Chiba, Saitama ve Kanagawa eyaletlerini vuran tayfunun yol açtığı şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 19'e yükseldi. Pazar öğle saatleri itibariyle yaralı sayısının ise en az 149 olduğu açıklandı.



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Ülke genelinde en az 56 heyelan meydana gelmişti

Meteoroloji birimi, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.

Bir kurtarma görevlisi, arabanın içinde mahsur kalmış birisi olup-olmadığına bakıyor.



Cumartesi günü başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde en az 56 heyelan meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Altyapı Bakanlığı, dün, ülke genelinde Hagibis Tayfunu nedeniyle toprak setleri yıkılan nehir sayısının 21 olduğunu duyurmuştu.

Sular altında kalmış bölgeden kurtarılan bir kadın.

Kabine Sekreteri Yoşihide Suga da dün sabah itibarıyla ülkede 376 bin haneye elektrik, 14 binine de su verilemediğini bildirmişti.

Hagibis Tayfunu nedeniyle 27 bin ekip görevlendirildi

Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu bugüne kadar iptal edilmişti.

Sular içinde kalmış bir araba.

Hükümet, cumartesi 6 bölgeyi vuran ve dün itibarıyla etkisini azalan Hagibis Tayfunu nedeniyle 27 bin askerin ve diğer ekiplerin, kurtarma operasyonlarında görevlendirildiğini açıklamıştı.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, dün hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından kurtarma çalışmalarına sivil savunma, sahil güvenlik personeli ve itfaiye görevlilerinin yanı sıra 110 bin polis memurunun katıldığını belirterek, "Su altındaki evlerde kalanların kurtarılması ve kayıpların bulunması için azami çaba gösterilmeli" demişti.

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