Kahire'de büyük buluşma: Binlerce aktivist Refah'a yürüyecek

İsrail’in 20 aydır soykırım ve kuşatma uyguladığı Gazze’deki 2,3 milyon Filistinliye destek olmak için Cezayir ve Tunus’tan yola çıkan Direniş Konvoyu, bugün Refah sınır kapısına doğru yürüyüşe başlıyor. Libya’ya 1500 kişi, 20 otobüs ve 350 araçla ulaşan konvoy, buradaki katılımlarla büyüyerek yoluna devam ediyor. Konvoy, dün Libya’nın en büyük üçüncü kenti Misrata’da büyük bir coşkuyla karşılandı. Misrata Belediye Meclisi’nin çağrısıyla kent girişinde toplanan yerel halk konvoyu havayi fişekler, Filistin bayrakları ve destek gösterileriyle karşıladı. Libya'dan Mısır'a girecek konvoy başkent Kahire’de onlarca ülkeden gelen katılımcılarla buluşacak. Binlerce aktivistten oluşacak grup, Sina’daki Ariş limanına doğru yola çıkmaya hazırlanacak. Büyük insanlık yürüyüşü üyeleri, Ariş’ten sonra yürüyerek Mısır-Gazze sınırındaki Refah kapısına ulaşmayı planlıyor.





MISIR: KONVOYU MEMNUNİYETLE KARŞILAYACAĞIZ

Konvoyun dün ulaştığı Misrata kentinin doğusundaki Sirte, Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile doğudaki Bingazi merkezli Halife Hafter kuvvetlerinin kontrolündeki bölgeler arasında sınır teşkil ediyor. Konvoy yetkilileri, Hafter’e bağlı kuvvetlerin kontrolündeki bölgelerden transit geçişle Mısır sınırına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Kahire yönetimi, önceki gün konvoyu memnuniyetle karşıladığını ancak resmi prosödürlerin uygulanması gerektiğini bildirmişti.





SOYKIRIMA KARŞI DURUŞ

Libya’nın Zliten kentinde bir basın açıklaması düzenleyen Küresel Gazze Yürüyüşü Uluslararası Koordinasyon Komitesi, yürüyüşün rotası ve hedefine dair açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında, Melanie Johanna Schweizer moderatörlüğünde, eski ABD Dışişleri Bakanlığı diplomatı Hala Rharrit, avukat ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Jaume Asens, "Küresel Gazze Yürüyüşü" organizatörleri Hişam el Gavi ve Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela konuştu. Eski diplomat Rharrit, Filistinlilerle güçlü bir dayanışma içinde olduklarını göstereceklerini ve 3 bin kişinin cuma günü Refah'a yürüyeceğini belirtti. AP Milletvekili Asens de, İsrail'i sert bir şekilde eleştirerek, yaşananların açık bir şekilde soykırım olduğunu kaydetti.





ABLUKAYI KIRMAK İÇİN BURADAYIZ

Toplantıda söz Nkosi Zwelivelile Mandela ise "Küresel Gazze Yürüyüşü"nün bir yardım çağrısı olduğunu söyledi. Mandela, Apartheid rejimine sahip İsrail'e karşı tüm dünyanın insani duruşa destek vermesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu. "Küresel Gazze Yürüyüşü" organizatörlerden Gavi de İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka sebebiyle yaşanan yetersizliklerden dolayı insanların öldüğüne vurgu yaptı. Bugün durumun tamamen çökme noktasına geldiğini ve hiçbir doktorun Gazze’ye gidemediğini belirten Gavi, "Biz ablukayı kırmak, insani yardımın, tıbbi ekiplerin girmesine yardımcı olmak için buradayız. Uluslararası ve tarafsız bir denetim istiyoruz." dedi. Gavi ayrıca, "Küresel Gazze Yürüyüşü"nün hiçbir gizli noktasının olmadığını hatırlatan tüm ayrıntıların hükümetlerle paylaşıldığını anlattı.





80’DEN FAZLA ÜLKEDEN KATILIM

Kahire’den Gazze’ye doğru yola çıkacak olan Küresel Gazze Yürüyüşü Hareketi’ne 80’den fazla ülkeden yaklaşık 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Söz konusu ülkelerden gelen aktivistler, Cezayir-Tunus-Libya rotasından gelen konvoya katılmak üzere Kahire'ye gelmeye devam ediyor. Barış aktivistleri, insan hakları savunucuları ve uluslararası diplomatlardan oluşan tarihi dayanışma hareketi, Gazze’ye uygulanan insanlık dışı ve yasa dışı ablukanın sona erdirilmesini ve açlık çeken, baskı altındaki Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılmasını amaçlıyor. Hareket tarafından dün yayınlanan açıklamada, Gazze’de derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm sağlık kuruluşlarının korunması, gıda, su ve temel ilaçlar dahil olmak üzere insani yardıma erişim sağlanması ve iki milyondan fazla insanı sefalete mahkum eden yasa dışı Gazze ablukasının kaldırılması talep edildi.



