ABD'de mahkeme Filistinli aktivist Halil'in sınır dışı edilemeyeceğine hükmetti

Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, mart ayından bu yana Louisiana eyaletindeki ICE tesisinde tutulan Halil'in durumuna ilişkin karar verdi. Farbiarz, Filistinli aktivist Halil'in Trump yönetimi tarafından sağlanan belgelere dayanarak sınır dışı edemeyeceğine ya da gözaltına alamayacağına hükmetti. Yargıç Farbiarz, “Mahkeme, Halil'in kariyeri ve itibarının zarar gördüğünü, ifade özgürlüğünün kısıtlandığını ve bunun telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurduğunu tespit etti” açıklamasını yaptı.