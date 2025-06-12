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ABD'de mahkeme Filistinli aktivist Halil'in sınır dışı edilemeyeceğine hükmetti

ABD'de mahkeme Filistinli aktivist Halil'in sınır dışı edilemeyeceğine hükmetti

09:4712/06/2025, Perşembe
DHA
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Mahmud Halil
Mahmud Halil

ABD'de bir federal yargıcın, Filistinli aktivist Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil'in sınır dışı edilemeyeceğine hükmettiği bildirildi.

ABD'de bir federal yargıç, Filistin'e destek gösterilerine öncülük etmesi nedeniyle gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil'in Başkan Trump yönetimi tarafından sağlanan belgelere dayanarak sınır dışı edilemeyeceğine karar verdi.


  • Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, mart ayından bu yana Louisiana eyaletindeki ICE tesisinde tutulan Halil'in durumuna ilişkin karar verdi. Farbiarz, Filistinli aktivist Halil'in Trump yönetimi tarafından sağlanan belgelere dayanarak sınır dışı edemeyeceğine ya da gözaltına alamayacağına hükmetti. Yargıç Farbiarz, “Mahkeme, Halil'in kariyeri ve itibarının zarar gördüğünü, ifade özgürlüğünün kısıtlandığını ve bunun telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurduğunu tespit etti” açıklamasını yaptı.

Farbiarz, kararında hükümete yanıt için cuma günü saat 09.30'a kadar süre tanındığını ve bu nedenle kararın hemen yürürlüğe girmeyeceğini kaydetti.





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