Geçtiğimiz günlerde Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinin İsrail tarafından alıkonulması ve gemide bulunan aktivistlere işkencede bulunulması uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Bu gelişmenin ardından dünyanın dört bir yanından aktivistler, Küresel Gazze Yürüyüşü kapsamında Mısır'daki Refah Sınır Kapısı’na doğru harekete geçti.

Ancak yürüyüşe katılan gruplar, Mısır güvenlik güçlerinin engellemesiyle karşılaştı.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi

Sınır bölgesinde yaşanan bu duruma sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, #MarchToGaza , #MısırYürüyüşüEngelleme ve #EgyptDontObstacleToMarch etiketleri kısa sürede birçok ülkede gündem oldu. Kullanıcılar, Gazze’ye yönelik dayanışma eylemlerinin engellenmemesi gerektiğini savunurken, Mısır hükümetine çağrılarda bulundu.

Dijital dayanışma dalgası

Uluslararası hak savunucuları ve sivil toplum kuruluşları ise Mısır’ın bu tutumunun insani yardım ve barışçıl protesto hakkına yönelik bir ihlal olduğunu belirtiyor.

Gözler şimdi hem Refah Sınır Kapısı’nda yaşanacak gelişmelere hem de sosyal medyada büyüyen küresel dayanışma dalgasına çevrilmiş durumda.







