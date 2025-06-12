Küresel Gazze Yürüyüşü için Refah Sınır Kapısı’na yönelen aktivistler, Mısır ordusunun engellemesiyle karşılaştı. Yaşananlara tepki olarak sosyal medyada #MarchToGaza, #MısırYürüyüşüEngelleme ve #EgyptDontObstacleToMarch etiketleri kısa sürede dünya gündemine oturdu. Aktivistler, Gazze’ye destek girişimlerinin önünün açılmasını talep ediyor.
Bu gelişmenin ardından dünyanın dört bir yanından aktivistler, Küresel Gazze Yürüyüşü kapsamında Mısır'daki Refah Sınır Kapısı’na doğru harekete geçti.
Ancak yürüyüşe katılan gruplar, Mısır güvenlik güçlerinin engellemesiyle karşılaştı.
Sosyal medyada tepkiler çığ gibi
Dijital dayanışma dalgası
Uluslararası hak savunucuları ve sivil toplum kuruluşları ise Mısır’ın bu tutumunun insani yardım ve barışçıl protesto hakkına yönelik bir ihlal olduğunu belirtiyor.
Gözler şimdi hem Refah Sınır Kapısı’nda yaşanacak gelişmelere hem de sosyal medyada büyüyen küresel dayanışma dalgasına çevrilmiş durumda.