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Dünya Kanadada koronavirüsten ölenlerin sayısı 3462ye çıktı
AMERİKA

Kanada’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3462'ye çıktı

Kanada genelinde Kovid-19 sebebiyle yaşanan ölümler artmaya devam ediyor. Ülkede son 48 saatte 408 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde iki gün önce 3 bin 54 olan Kovid-19 ölümleri sayısı, 408 artışla 3 bin 462’ye çıktı. Resmi verilere göre Kanada’daki pozitif Kovid-19 vaka sayısı da aynı zaman diliminde 3 bin 830 artarak 55 bin 061 oldu.

Çin ve Asya kökenli gruplara karşı nefret suçu arttı

Bu arada Kanada’da Çin ve Asya kökenli grupların en yoğun yaşadığı eyalet olan British Columbia eyaletinde, bu kökene mensup olanlara karşı nefret suçlarında önemli artışların olduğu bildirildi. Vancouver polis verilerine göre, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sadece nisan ayı içerisinde Vancouver kentindeki 15 nefret suçundan 11’inin Çinli ve Asya kökenlilere karşı işlendi. Vancouver polisi, kent genelinde Çin ve Asya kökenlilere karşı bu yılın ilk dört ayında toplam 20 nefret suçunun kayıtlara geçtiğini, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 12 olduğunu açıkladı. Kanada’da daha önce yapılan bazı kamuoyu araştırmaları, Kovid-19 salgını konusunda halkın Çin’i sorumlu gördüğünü ortaya koymuştu.

"Kanada’daki vaka sayısı çok daha yüksek olabilir" iddiası

Montreal Üniversitesinden Joshua Lewis ve Raphael Godefroy ile Institut Polytechnique de Paris'ten David Benatia’nın basında yer alan araştırmalarına göre, eyaletlerde uygulanan testlerdeki farklılıklar, vaka sayılarında gerçek rakamların maskelenmesine neden oluyor.

Üç bilim insanı, ABD'de Kovid-19 yayılımını analiz etmek için kullanılan bir çalışmayı Kanada rakamlarına adapte ederek doğru sayıda vaka hesaplaması için istatistiksel bir teknik kullandı. Araştırmacılar, 22 Nisan'da Quebec'teki enfeksiyon sayısının, o zaman yetkililer tarafından bildirilenlerden 12 kat ve Ontario'da ise 18 kat daha fazla olduğunu saptadı.

  • Basına konuşan Joshua Lewis, "Sonuçlarımız, eyaletler arasındaki test standartlarındaki farklılıkların salgının gerçek şiddetini nasıl büyük ölçüde maskeleyebileceğini gösteriyor." dedi.

Üç bilim insanının hesaplamasına göre sadece Ontario ve Quebec'te, yaklaşık yarım milyon insan virüse enfekte olmuş durumda. Bu rakamlar, resmi verilerin 10 katından daha fazla.

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