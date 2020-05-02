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Dünya Beyaz Sarayda TIRlı protesto
AMERİKA

Beyaz Saray'da TIR'lı protesto

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de TIR sahipleri düşük taşıma ücretlerini protesto etti. TIR sahipleri ABD Kongresinden finansal destek paketi alamadıklarını ve koronavirüs sürecinde hayatlarının tehlikede olduğunu belirttiler.

Haber Merkezi DHA
100'e yakın TIR sahibi ülkenin farklı eyaletlerinden gelerek protestoya katıldı.
100'e yakın TIR sahibi ülkenin farklı eyaletlerinden gelerek protestoya katıldı.

Koronavirüs salgını sırasında yoğun olarak çalışan TIR sahipleri Beyaz Saray'ın önünde düşük taşıma ücretlerine tepki gösterdi.

Beyaz Saray'ın karşısındaki Constitution Caddesi'nde toplanan 100'e yakın TIR sahibi ülkenin farklı eyaletlerinden gelerek protestoya katıldı.

100'e yakın TIR sahibi ülkenin farklı eyaletlerinden gelerek protestoya katıldı.

HAYATLARIMIZ TEHLİKEDE!

Korna çalarak düşük taşıma ücretlerini protesto eden TIR sahipleri ABD Başkan Trump'a da bizzat mektup yazdıklarını söyledi. Gece yarısı Beyaz Saray'ın karşısına gelerek caddeleri dolduran protestocular da ABD Kongresinden finansal destek paketi alamadıklarını ve koronavirüs sürecine hayatlarının tehlikede olduğunu belirttiler.

Protestocuların birçoğu, salgın döneminde ülke genelindeki valiler ve belediye başkanları tarafından verilen evde kalma kararlarıyla kendilerini hayal kırıklığına neden olduğunu ve derinleşen ekonomik krizden kendilerinin derin etkilediğini savundu.

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