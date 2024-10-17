Kanada'dan Gazzelilere maddi destek: İsrail'in soykırımından kaçanların temel ihtiyaçları karşılanacak

Kanada, İsrail'in soykırım işlediği Gazze Şeridi'nden kaçarak ülkeye gelenlere geçici maddi destek verileceğini duyurdu.

Kanada basınındaki haberlere göre, Göç Bakanı Marc Miller, yaptığı açıklamada, "Mali yardım, Gazzelilerin Kanada'daki topluluklara ulaşırken ve iş bulurken gıda, giyim ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Miller, söz konusu yardımın Gazzeli mültecilerin Kanada'ya entegre olmalarına ve iş bulmalarına yardımcı olacağına işaret ederek "Gazze'deki insani kriz sırasında Filistinlileri destekleme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor ve bölgedeki tüm insanların refahı konusunda endişe duyuyoruz. Herkesin güvenliğini savunurken, sığınma arayanların ülke genelindeki topluluklarda yaşamalarına ve gelişmelerine yardımcı olmaya devam edeceğiz." dedi.

Gazzeliler ayrıca Geçici Federal Sağlık Programı kapsamında üç aylık geçici sağlık sigortası alacak ve dil eğitimi, okula kayıt ve iş arama desteği de dahil olmak üzere Kanada yaşamına uyum sağlama konusunda çeşitli hizmetlere erişebilecek.

Kanada'nın en büyük Müslüman insan hakları örgütü Kanada Müslümanları Ulusal Konseyinden (NCCM) yapılan açıklamada, söz konusu gelişme, "Filistin'den yeni gelenlere yardım için olumlu ilk adımlar" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Yapılacak daha çok şey var. Bu sadece bir başlangıç." ifadeleri yer aldı.





⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinli öldü, 99 bin 153 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 731 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 755 Filistinli hayatını kaybetti.



