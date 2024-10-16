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Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turunda 157 bin çocuk aşılandı

Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turunda 157 bin çocuk aşılandı

17:3816/10/2024, Wednesday
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 14 Ekim'de başlayan çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turu kapsamında 156 bin 943 çocuğun aşılandığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze'nin merkezinde iki gündür devam eden aşılamanın ardından ikinci doz çocuk felci aşısını olan toplam çocuk sayısı 156 bin 943 oldu. Aşılama bugün de devam ediyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu süreçte 128 binden fazla çocuğa da A vitamini takviyesi yapıldığını kaydetti.


Ghebreyesus, taraflara aşılamanın olduğu bölgelerde çatışmalara insani ara verme yönündeki kararlarına uymaya devam etme çağrısında bulunarak, ateşkes ve barış çağrısını yineledi.


Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.


DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.


İlk tur 16 Eylül'de tamamlanmış, aşılama kapsamının yüzde 90'a ulaştığı bildirilmişti.



İsrailliler katil Netanyahu’nun kapısına dayandı: Ateşkes isteyen protestocular istifa çağrısında bulundu

Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın 'soykırımı durdur' çağrılarına rağmen masum insanları katletmeye devam ediyor. Netanyahu’nun evinin önünde toplanan İsrailliler, Gazze'de ateşkes anlaşmasını imzalamayan Gazze kasabı Binyamin Netanyahu'yu ve hükümetini protesto etti. Gösteride, Gazze'deki savaşın durdurulması ve İsrailli esirlerin bir an önce evlerine dönmelerinin sağlanması için hükümete çağrı yapıldı. İsrailli göstericiler, Başbakanı Netanyahu'nun evinin önünde ateş yaktı. Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş, meşaleler ve dövizler taşıdı.


#DSÖ
#gazze
#çocuk felci aşısı

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