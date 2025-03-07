Kanadalı senatör Trump'ın oğluna meydan okudu

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta itibarıyla uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine tepki olarak Kanadalı Senatör Patrik Brazeau, oğlu Donald Trump Jr'a boks maçında meydan okudu.
Kanada'nın Quebec eyaleti Senatörü Brazeau, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr'ı hayır amaçlı düzenlenecek bir boks maçına çıkmaya çağırdı. Brazeau, paylaşımda, "Başkan Trump'ın Kanada'ya uyguladığı sahte tarifelerin ardından, sizi, kanser araştırmaları veya seçtiğiniz başka bir kuruluş adına para toplamak üzere bir dövüşe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kanadalı Senatör ayrıca, açıklamanın altına Trump Jr'ı etiketleyerek, "Ben ülkem için savaşacağım. Ya siz?" paylaşımında bulundu.