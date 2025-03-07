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Kanadalı senatör Trump'ın oğluna meydan okudu

Kanadalı senatör Trump'ın oğluna meydan okudu

12:297/03/2025, Cuma
AA
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ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta itibarıyla uygulamaya koyduğu gümrük vergilerine tepki olarak Kanadalı Senatör Patrik Brazeau, oğlu Donald Trump Jr'a boks maçında meydan okudu.

Kanada'nın Quebec eyaleti Senatörü Brazeau, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr​​​​​​​'ı hayır amaçlı düzenlenecek bir boks maçına çıkmaya çağırdı. Brazeau, paylaşımda, "Başkan Trump'ın Kanada'ya uyguladığı sahte tarifelerin ardından, sizi, kanser araştırmaları veya seçtiğiniz başka bir kuruluş adına para toplamak üzere bir dövüşe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.


Kanadalı Senatör ayrıca, açıklamanın altına Trump Jr'ı etiketleyerek, "Ben ülkem için savaşacağım. Ya siz?" paylaşımında bulundu.

Brazeau, 2012'de Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya meydan okuduğu boks maçını kaybetmişti. ABD Başkanı
Trump, göreve geldiği günden itibaren Kanada için "ABD'nin 51. eyaleti olmalı" ifadesini kullanıyor
ve Trudeau'ya da "vali" şeklinde hitap ediyor. Trump, kısa süre önce açıkladığı yeni tarifelerle, iki komşusu Kanada ve Meksika'ya yüzde 25'lik gümrük vergisi getirmiş, bunun üzerine Trudeau da söz konusu tarifelere misliyle karşılık vereceklerini duyurmuştu.


#ABD
#ABD Başkanı Donald Trump
#Donald Trump Jr
#Kanada
#Senatör Patrik Brazeau

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