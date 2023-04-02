Karadağ'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için halk sandığa gitti.

Bulgaristan'da son 2 yılda düzenlenen beşinci erken genel seçim için sandıklar saat 07.00'de açıldı. Bulgaristan 2023 seçimleri için Türkiye'de 24 ilde 162 sandık kurulacak Yaklaşık 700 bin çifte vatandaş bu seçimde oy kullanacak. Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, Bulgaristan'ın AB üyesi olması ve Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilmesinin Türkiye açısından önemli olduğunun altını çizdi. Peki 2023 Bulgaristan genel seçimleri için Türkiye’de oy kullanılacak sandıkla nerede? İşte 2023 seçimleri için oy kullanılacak yerler.