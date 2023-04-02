Bulgaristan'da vatandaşlar 2 yıl içerisinde 5. kez sandık başına gidiyor. 2 Nisan'da gerçekleştirilecek erken genel seçimler için Türkiye'de toplam 24 ilde 162 sandık kurulacak. Türkiye'de yaşayan ve oy verme hakkına sahip 700 bin çifte vatandaş, sandık başına gidecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Genel Başkanı Rafet Ulutürk, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Bulgaristan seçimi 2023

Edirne’de oy kullanılacak yerler neresi?

Edirne'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğu ile 75. Yıl İlkokulu'nda iki sandıkta oylarını kullandı. Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, seçimlerin Bulgaristan'da ve Türkiye'de oy kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Bulgaristan'da artık hükümetin kurulması gerektiğini belirten Güneş, "Umarım bu seçimden sonra hükümet kurulur ve uzun soluklu olur. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. İki ülke içinde seçimler hayırlı olsun" dedi. Oyunu kullanan vatandaşlar da seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bulgaristan genel seçimi 2023

Kırklareli’de oylar nerede kullanılıyor?

Kırklareli'nde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi. Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, Bulgaristan'da hükümetin kurulamaması üzerine yeniden seçime gidildiğini söyledi. Beşinci kez gerçekleştirilen erken genel seçimler kapsamında sandık başında olduklarını ifade eden Ateş, "İnsanlarımızda biraz yorgunluk var tabii ama onların vazgeçmeyeceğine inancımız tam. Onun için herkesi tekrardan sandığa davet ediyoruz." dedi.

Tekirdağ’da oylar nerede kullanılıyor?

Tekirdağ'da da 50.Yıl Ortaokulu'nda kurulan sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi. Vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya geldiğini aktaran Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti.

2023 Bulgaristan genel seçimleri için Türkiye’de oy kullanılacak sandıkla nerede?

Parlamentoda güçlerin dağılımı

Trend kamuoyu araştırma şirketinin son anketine göre, oyların yüzde 26'sını Demokratik Bulgaristan partisi ve Değişime Devam partisinden oluşan koalisyonun, yine yüzde 26'sını ülkeyi 12 yıl yöneten (2021'e kadar) eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar partisinin alacağı tahmin ediliyor.

Oyların en az yüzde 13'ünü alacağı öngörülen, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlük Hareketi partisinin parlamentoda üçüncü büyük güç olması bekleniyor.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenleri geleneksel olarak bu partiye oy veriyor.

NATO ve Avrupa Birliği karşıtı, Rusya yanlısı, popülist Yeniden Doğuş partisinin de oyların yüzde 13'e yakınını alacağı tahmin ediliyor.

Yine Rusya yanlısı ve eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisinin oyların yüzde 7,3'ünü alarak parlamentoya girmesi bekleniyor.

Bulgaristan'da son dört parlamentoda temsil edilen partiler hükümet kuramadığı için ülke 2 yıldır Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu geçici hükümetler tarafından yönetiliyor.