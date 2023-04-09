Şimdiden yapılacak çalışmalar milletin iradesine ipotek koymaya dönük olur. Burada bir önceki seçimle, bu konuda şöyle oylar alındı, 2+2, 4 yapar şeklinde olmuyor. Artık oy ilk defa uygulanan bir sistem değil. Yeni milletvekili dağılımı noktasında, artık oyların hiçbirini diğer ittifak almaz ya da diğer ittifak şimdiden masa başı çalışma ile seçim günü sahada aynı şekilde karşılık vermez. Burada biz AK Parti olarak en yüksek oyu almaya çalışmak, MHP'nin en yüksek oyu almaya çalışması, yapılacak olan belli."