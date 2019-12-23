Dünya Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildi
ORTADOĞU

Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildi

Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildi

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildiğini açıkladı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, 5 kişiye idam, 3 kişiye 24 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı. Kaşıkçı cinayetini yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye Suud Başsavcılığı herhangi bir suçlama yöneltmedi.

Haber Merkezi AA
​Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledilmişti.
​Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda katledilmişti.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Başsavcı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Ekim 2018'de vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının tamamlandığını duyurdu.

NY Times'tan Kaşıkçı için kısa belgesel
OYNAT 08:32
NY Times'tan Kaşıkçı için kısa belgesel
New York Times gazetesi, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı için kısa bir belgesel hazırladı. 8 dakikalık videoda, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaşanan gelişmeleri detaylı bir şekilde aktarırken, cesedin hala kayıp olduğuna vurgu yapıyor ve ekliyor: 'Şimdi Suudilerin hikayesi değişti'

Davada yargılanan 11 sanıktan 5 kişinin idamına, cinayetin üstünü örtmekle suçlanan 3 kişinin ise toplam 24 yıl hapsine hükmedildiğini belirten Şelan, söz konusu kararın temyize açık olduğunu, hangi sanıkların hangi cezayı aldığına ilişkin net açıklamanın nihai karardan sonra yapılacağını aktardı.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını kaydeden Şelan, Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini söyledi.

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Kahtani ve Uteybi, Kaşıkçı cinayetindeki sorumlulukları nedeniyle ABD'nin yaptırım listesine aldığı 17 Suudi Arabistan vatandaşı arasında yer alıyor. Asiri de Kaşıkçı cinayetinin ardından görevden alınmıştı.

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