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Dünya Katil Esedin "Hatayı alacağız" diyen bakanı Muallim öldü
ASYA

Katil Esed'in "Hatay'ı alacağız" diyen bakanı Muallim öldü

Suriye'de Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, hayatını kaybetti. Muallim, Hatay'ı kastederek "İskenderun Suriye'nin sancağıdır ve onu bir gün er ya da geç zorla da olsa alacağız" demişti.

Haber Merkezi DHA
Velid Muallim
Velid Muallim

Suriye'de Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın geçtiği haberde, Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

79 yaşındaki Muallim, Suriye'deki iç savaşta Esed'in en büyük destekçilerinden biri olarak biliniyordu.

  • Muallim, 2018 yılında Lazkiye'ye bağlı Al-Samra beldesinde, bulunduğu yerdeki balkondan Hatay'ı işaret ederek, "İskenderun Suriye'nin sancağıdır ve onu bir gün er ya da geç zorla da olsa alacağız" demişti.

Esed rejiminden hadsiz sözler: Hatay'ı er ya da geç alacağız
OYNAT 00:12
Esed rejiminden hadsiz sözler: Hatay'ı er ya da geç alacağız
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Lazkiye'ye bağlı Al-Samra beldesinde Türkiye'ye oldukça hadsiz bir mesaj gönderdi. Bulunduğu yerdeki balkondan Hatay'ı işaret eden Muallim 'İskenderun Suriye'nin sancağıdır ve onu bir gün er ya da geç zorla da olsa alacağız.' dedi. Muallim'in kendini bilmez bir şekilde söylediği tehditkar mesajlar Al Jazerra'nın Suriye'deki muhabiri tarafından sosyal medyada yayınlanırken, Muallim'in bu tavrı sert eleştirilere neden oldu.


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