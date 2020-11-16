Katil Esed'in "Hatay'ı alacağız" diyen bakanı Muallim öldü

Esed rejiminden hadsiz sözler: Hatay'ı er ya da geç alacağız

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Lazkiye'ye bağlı Al-Samra beldesinde Türkiye'ye oldukça hadsiz bir mesaj gönderdi. Bulunduğu yerdeki balkondan Hatay'ı işaret eden Muallim 'İskenderun Suriye'nin sancağıdır ve onu bir gün er ya da geç zorla da olsa alacağız.' dedi. Muallim'in kendini bilmez bir şekilde söylediği tehditkar mesajlar Al Jazerra'nın Suriye'deki muhabiri tarafından sosyal medyada yayınlanırken, Muallim'in bu tavrı sert eleştirilere neden oldu.