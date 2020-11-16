Katil Esed'in "Hatay'ı alacağız" diyen bakanı Muallim öldü

Suriye'de Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği duyuruldu.
Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın geçtiği haberde, Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
79 yaşındaki Muallim, Suriye'deki iç savaşta Esed'in en büyük destekçilerinden biri olarak biliniyordu.
Muallim, 2018 yılında Lazkiye'ye bağlı Al-Samra beldesinde, bulunduğu yerdeki balkondan Hatay'ı işaret ederek, "İskenderun Suriye'nin sancağıdır ve onu bir gün er ya da geç zorla da olsa alacağız" demişti.