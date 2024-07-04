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Dünya

Katil İsrail soykırımını sürdürüyor: Gazze'de can kaybı 38 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 11'e, yaralıların sayısı ise 87 bin 445'e yükseldi.

14:18 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:18 - 4/07/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 272 gündür devam ediyor.


Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 58 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 179 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 11'e, yaralıların sayısının 87 bin 445'e yükseldiği kaydedildi.

Nasser Hastanesi'nde elektrik tükenmek üzere

Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'nde yakıt bulunmaması nedeniyle elektrik jeneratörlerinin birkaç saat sonra çalışmayacağını açıkladı.


Nasser Hastanesi'nin, Han Yunus ve Refah'taki hastalara hizmet veren tek ana hastane olduğu belirtilen açıklamada, şu anda hastanedeki bazı bölümlerde tedavilerin askıya alındığı ifade edildi. Açıklamada, jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın sağlanması amacıyla tüm uluslararası ve insani kuruluşlara acil müdahale çağrısında bulunuldu.



#Gazze
#İsrail
#soykırım
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