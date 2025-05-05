Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli daha hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde Ömer el-Muhtar Caddesi'nde bir binayı bombaladı. Saldırıda 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'a düzenlenen İsrail saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Radvan Mahallesi'nde Bi'r es-Seba Camisi yakınına düzenlenen dron saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.