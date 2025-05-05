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Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli daha hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli daha hayatını kaybetti

13:095/05/2025, Pazartesi
AA
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Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güney ve kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde Ömer el-Muhtar Caddesi'nde bir binayı bombaladı. Saldırıda 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'a düzenlenen İsrail saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Radvan Mahallesi'nde Bi'r es-Seba Camisi yakınına düzenlenen dron saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Kayzan Raşvan bölgesine de saldırı düzenledi. Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

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