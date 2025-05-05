Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Kassam'dan işgalci İsrail askerlerine pusu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kassam'dan işgalci İsrail askerlerine pusu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

11:035/05/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Han Yunus kentinde kurulan "karmaşık pusuda" İsrail ordusunun mühendislik gücünün anti-personel füzeyle vurulduğu kaydedildi.
Han Yunus kentinde kurulan "karmaşık pusuda" İsrail ordusunun mühendislik gücünün anti-personel füzeyle vurulduğu kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna pusu kurduklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu. Pusu kapsamında Han Yunus kentinin doğusundaki El-Farahin bölgesinde İsrail'e ait 2 tank ve bir askeri buldozer Yasin-105 roketleriyle hedef alındı.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Han Yunus kentinde kurulan "karmaşık pusuda" İsrail ordusunun mühendislik gücünün anti-personel füzeyle vurulduğu kaydedildi.

Daha sonra sıfır noktasından ağır silahlarla İsrail askerleriyle çatışmaya girildiği, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Ayrıca pusu kapsamında Han Yunus'un doğusundaki El-Farahin bölgesinde İsrail'e ait 2 tank ve bir askeri buldozerin de Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı ifade edildi.
  • Kassam Tugayları, dün de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde cumartesi günü İsrail askerlerine birkaç aşamadan oluşan iyi planlanmış bir pusu kurduklarını, askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.
Kassam Tugayları, İsrail'in, ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden saldırılara başlamasının ardından bir süre saldırılara ara vermiş ancak yaklaşık 20 gün önce İsrail askerleriyle çatışmaya, onlara pusu kurmaya ve saldırılara yeniden başlamıştı.
#gazze
#israil
#Kassam Tugayları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi almı kura çekilişi ne zaman yapılacak? İŞKUR kura sonuçları, asıl ve yedek adayların isim listesi ne zaman belli olacak?