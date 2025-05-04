Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Gazze İsrail'e mezar oluyor: Biri yüzbaşı 2 işgalci asker daha öldürüldü

Gazze İsrail'e mezar oluyor: Biri yüzbaşı 2 işgalci asker daha öldürüldü

10:524/05/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
İsrail ordusunun kaybı artıyor.
İsrail ordusunun kaybı artıyor.

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yüzbaşı ve iki askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in kaybı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 853'e yükseldi.

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri yüzbaşı, 2 askerinin öldüğünü duyurdu.


İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 2 askerin de çatışmalarda ağır yaralandığı bildirildi.


Açıklamada, 23 yaşındaki yüzbaşı Noam Ravid ve 20 yaşındaki başçavuş Yaly Seror'un öldüğü, aynı olayda başka bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi.


İsrail ordusunun kaybı büyüyor


Gazze Şeridi'nin kuzeyinde dün meydana gelen başka bir olayda ise bir İsrail askerinin ağır yaralandığı aktarıldı.


Buna göre İsrail ordusunda, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 853'e yükseldi.




#gazze
#israil
#FİLİSTİN
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı temizlik personeli alımı tarihi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi alımı hangi illerde yapılacak?