Dünya Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayevden son dakika açıklaması Çekilme iki gün içinde başlayacak
ASYA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den son dakika açıklaması: Çekilme iki gün içinde başlayacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü çerçevesinde ülkeye gelen barış gücü misyonunu tamamlandı. Çekilme 2 gün içinde başlayacak ve en fazla 10 gün sürecek" dedi.

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Haber Merkezi AA
Kazakistanda neler oluyor, Sokaklar neden karıştı?: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayevden son dakika açıklaması
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev açıklama yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev parlamentoda yaptığı konuşmada ülkedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kazakistan'a karşı bir terör savaşı başlatıldığını belirten Tokayev, teröristlere karşı operasyonun en zor kısmının atlatıldığını ve ülkedeki durumun istikrara kavuştuğunu dile getirdi.

Tokayev, ülkedeki durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünden (KGAÖ) askeri yardım talebinde bulunduklarını anımsatarak "Kazakistan, yasal olarak KGAÖ ortaklarından barış gücünü gönderme talebinde bulundu. Bu karar verildiği sırada Almatı üzerindeki kontrolümüzü tamamen kaybetmek üzereydik. Almatı'yı kaybetmiş olsaydık, başkenti ve ardından tüm ülkeyi kaybederdik." yorumunda bulundu.

  • KGAÖ barış gücünün misyonunu başarıyla tamamlandığını belirten Tokayev, "KGAÖ barış gücü, 2 gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak." ifadelerini kullandı.

KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin kararıyla Kazakistan'a 2 bin 300 asker ve 250 teçhizat konuşlandırılmıştı.

PUTİN: DEVRİMLERE İZİN VERMEYECEĞİZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dünkü toplantıda, Kazakistan'a Moskova liderliğinde konuşlanan askeri barış gücünün sadece sınırlı bir süre kalacağını belirterek, Kazakistan'ın "uluslararası terörizm" tarafından hedef alındığını ve Rusya'nın bölgede yapılacak devrimlere izin vermeyeceğini dile getirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin: Renkli devrimlere izin vermeyiz
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Rusya Devlet Başkanı Putin: Renkli devrimlere izin vermeyiz

YENİ KABİNE KURULUYOR: BAŞBAKAN BELLİ OLDU

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında, başbakanlık görevine Alihan Smailov’un adaylığını sundu.

Smailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12'nci Hükümet Başkanı oldu.

Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan İsmailov oldu
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Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan İsmailov oldu

KAZAKİSTAN'DA SOKAKLAR NEDEN KARIŞTI?

Kazakistan'da Ocak 2022'in başında akaryakıt fiyatlarındaki zamma karşı başlatılan protestolar, zam kararlarının geri çekilmesine rağmen durmamış ve polis ile eylemciler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Bu kapsamda Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istemiş ve ülkeye Rusya öncülüğünde yaklaşık 2 bin 500 barış gücü gelmişti.

Barış gücünün ülkeye gelmesi ve Tokayev'in orduya "uyarmadan ateş açın" emrini vermesiyle çoğu ilde eylemler bastırıldı. Ancak Almatı'da gösteriler ve çatışmalar zaman zaman şiddetlenerek devam ediyor.

Kazak yöneticiler yaptıkları açıklamalarda defalarca, barışçıl olarak başlayan gösterilerin zamanla ülkeyi karıştırmaya yöneldiğini belirtti.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Saparbekuly TVNET'e konuştu: Tek amaç kaos yaratmak
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Kazakistan Ankara Büyükelçisi Saparbekuly TVNET'e konuştu: Tek amaç kaos yaratmak
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, ülkesindeki olaylara ilişkin TVNET ekranlarında açıklamalarda bulundu. Çok üzücü durumların yaşandığını ifade eden Saparbekuly, 'Güvenlik güçlerimiz öldürüldü, çırılçıplak dolaştırıldı ve kadınlara yönelik tacizler yaşandı' dedi. Göstericilerin valilik binasını yaktığında itfaiyenin alana girişine izin vermediğine ve yaralı vatandaşlar için ambulansların bölgeye alınmadığına vurgu yapan Saparbekuly, 'Burada tek bir amaç var kaos yaratmak.' ifadelerini kullandı.

Kazakistan'da tehlikeli provokasyon: Plakasız araçlardan göstericilere silah dağıtıldığı anlar kamerada
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Kazakistan'da tehlikeli provokasyon: Plakasız araçlardan göstericilere silah dağıtıldığı anlar kamerada
Kazakistan'da akaryakıt zamlarını protesto için sokağa inen göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor. Hükümetin istifası ve alınan tedbirler ülkede suların durulmasını sağlamaya yetmezken, bölgeden gelen görüntüler tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, provokatörlerin eylemcilere silah dağıttığı anlar yer aldı.

Kazakistan'da akaryakıt zammı halkı sokağa döktü: OHAL ilan edildi
OYNAT 00:45
Kazakistan'da akaryakıt zammı halkı sokağa döktü: OHAL ilan edildi
Kazakistan'ın batısındaki Janaözen kentinde LPG zammına karşı başlatılan protestoların ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği bildirildi.

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle ülkede LPG'nin litre fiyatı 60 tengeden 120 tengeye çıkarılmıştı. Bu durum özellikle araçların yüzde 90'ının LPG ile çalıştırıldığı Mangistau eyaletinde büyük tepkiye yol açmıştı.


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