Rusya Devlet Başkanı Putin: ​Renkli devrimlere izin vermeyiz

Kazakistan’da ülke çapına yayılan eylemlerin bastırılmasıyla sükunet sağlanırken, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleri, ülkedeki durum ve normalleşmeye yönelik tedbirlerle ilgili dün video konferans yöntemiyle toplantı düzenledi. Toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra KGAÖ’nün dönem başkanlığını yürüten Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas katıldı. Toplantıda söz alan Putin’in Kazakistan’daki gelişmeleri, Gürcistan ve Ukrayna’daki “renkli devrimlerle” ilişkilendirmesi dikkati çekti.

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MEYDAN İLE KARŞILAŞTIRDI

Kazakistan’daki durumun KGAÖ üyesi ülkelerin iç işlerine ilk dış müdahale girişimi olmadığını hatırlatan Putin, “Bunu yakın zamanda Belarus’ta da yaşadık. Örgüt olarak kendi ülkelerimizde ‘renkli devrim’ senaryolarının gerçekleşmesine izin vermeyeceğimizi gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz” diye konuştu. Gösterilerin Ukrayna’daki ‘Meydan Darbesi’ ile büyük benzerlik taşıdığını belirten Putin, Kazakistan’daki durumun Rusya’yı yakından ilgilendirdiğini vurguladı.

GÖREV SÜRESİ SINIRLI

Rus lider, KGAÖ Barış Gücü’nün sınırlı bir süre içinde Kazakistan’da kalacağına işaret ederken, ülke yönetiminin isteğiyle işlevlerini yerine getirdikten sonra ülkeden çekileceğine dair güvence verdi. Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov’a teşekkür eden Putin, “Görevini başarıyla icra etmiştir” dedi. Serdyukov, 2014 yılında Ukrayna toprağı Kırım’ın yasa dışı ilhakında, Rus askeri gücünü komuta etmişti.

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DARBE GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

KGAÖ toplantısında konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede yaşanan krizin Kazakistan’ın tarihindeki en büyük kriz olduğunu vurguladı. Kazakistan’daki ayaklanmaların bir darbe girişimine dönüştüğüne işaret eden Tokayev, “Kazakistan’daki ayaklanmaların ‘tek bir emirle’ ortaya çıktığından şüpheleniyoruz. Ayaklanmaya katılan gruplar silah ve askeri teçhizatı ele geçirmeye çalışarak ülke yönetimini tamamen ele geçirmeyi amaçlıyordu” dedi. Kazak lider, eylemlere katılarak iki askerin kafasını kesen teröristlerin, küresel çapta terör eylemleri hazırlığında olduğunu belirtti ve bununla ilgili kanıtları yakın zamanda paylaşacağını sözlerine ekledi.

LUKAŞENKO’DAN ÖZBEKİSTAN ÇIKIŞI

KGAÖ toplantısında söz alan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan’daki ayaklanmalarda yer alan teröristlerin “profesyonel” olduklarını vurgularken, özellikle Özbekistan ile birlikte birçok KGAÖ üyesinin bu darbe girişiminden ders alması gerektiğini savunarak ilginç bir çıkışa imza attı.

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