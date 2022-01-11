Kazakistan’ın yeni başbakanı Alihan İsmailov oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında, başbakanlık görevine Alihan İsmailov adaylığını sundu.

Alihan İsmailov, Kazakistan’ın yeni başbakanı oldu.

İsmailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12. Hükümet Başkanı oldu.

Daha önceki kabinede Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki İsmailov, 5 Ocak’ta eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ardından istifa etmesiyle geçici olarak hükümet başkanlığını üstlenmişti.

İSMAİLOV'DAN İLK AÇIKLAMA

İsmailov, oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, böyle bir zamanda kendisine güvenen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e ve milletvekillerine teşekkür etti.

Öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten İsmailov, “Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak” dedi.

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ALİHAN İSMAİLOV KİMDİR?

İsmailov, Kazak SSC'sinde Alma-Ata (şimdi Almatı) şehrinde doğdu. 1994 yılında Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesinden uygulamalı matematik derecesi ile mezun oldu ve ardından 1996 yılında KİMEP Üniversitesinden kamu yönetimi alanında yüksek lisans derecesi aldı.

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1993 yılında A-Invest Yatırım ve Özelleştirme Fonu'na üye oldu. 1995'ten itibaren İsmailov, Almatı Şehir İdaresi Ticaret ve Sanayi Departmanının baş uzmanıydı. 1996 yılında Kazakistan cumhurbaşkanına bağlı Yüksek Ekonomi Konseyinin stajyerliğini yaptı. Ağustos 1996'dan Şubat 1998'e kadar İsmailov, Kazakistan Ulusal İstatistik Kurumunun başkan yardımcısı ve ardından da bölüm başkanıydı.

1998 yılında Kazakistan İstatistiksel Planlama ve Reform Kurumu İstatistik ve Analiz Komitesi başkan yardımcısıydı. 1998'den 1999'a kadar İsmailov, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı İdaresinde baş uzman, bölüm sektör başkanı, devlet müfettişi olarak görev yaptı. Ağustos'tan Kasım 1999'a kadar İsmailov, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Organizasyon ve Kontrol Departmanının devlet müfettişiydi. Aynı yıl, Kazakistan İstatistik Kurumunun başkanı oldu.

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2003 yılında İsmailov, İhracat Kredileri ve Yatırımları Sigortası Anonim Şirketi Devlet Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu başkanı olana kadar dışişleri bakan yardımcısı olarak atandı. Şubat 2006'da JSC National Holding Kazagronun başkanı olduğu Ocak 2007'ye kadar maliye bakan yardımcısı olarak atandı. 21 Kasım 2008'de İsmailov maliye bakan yardımcısı olarak yeniden atandı. 27 Ekim 2009'dan itibaren İsmailov, İstatistik Komitesinin başkanı olduğu Ağustos 2014'e kadar tekrar Kazakistan İstatistik Ajansının başkanlığını yaptı.

11 Aralık 2015'te İsmailov, Kazakistan cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atandı. Maliye bakanı olduğu 18 Eylül 2018 tarihine kadar bu görevi sürdürdü.

25 Şubat 2019'da Mamin hükümetinde Kazakistan'ın birinci başbakan yardımcısı oldu. Aynı zamanda İsmailov, yerine Erulan Jamaubaev'in geçtiği 18 Mayıs 2020 tarihine kadar maliye bakanı olarak görev yaptı. 27 Mayıs 2020'den itibaren İsmailov, Kazakistan'ın Avrasya Ekonomik Komisyonundaki temsilcisidir.

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İsmailov, devam eden şiddetli 2022 Kazakistan protestoları sırasında Mamin Kabinesinin istifasının ardından 5 Ocak 2022'de başbakan vekili olarak atandı.

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