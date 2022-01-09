Provokatör Rus gazeteci Semyon Pegov şimdi de Kazakistan'da ortaya çıktı

Telegram'da provokatif videolar yayınlayarak ünlenen “WarGonzo” kanalının kurucucusu Semyon Pegov, bu kez Kazakistan'da ortaya çıktı.

Protestoların devam ettiği ülkede yayınlar yapan Pegov ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan GZT Editörü Nazgul Kenzhetay "Karabağ savaşında Azerbaycan askerlerinin şehit olmalarına sebep olan, Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından aranan ve sayısız manipülatif haberleriyle tanınan Semyon Pegov bu sefer olayların devam ettiği Kazakistan’da" ifadelerini kullandı.

⚡️⚡️⚡️Karabağ savaşında Azerbaycan askerlerinin şehit olmalarına sebep olan, Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından aranan ve sayısız manipülatif haberleriyle tanınan Semyon Pegov bu sefer olayların devam ettiği Kazakistan’da pic.twitter.com/I222I42g7v REKLAM January 9, 2022

Pegov daha önce Azerbaycan'n Karabağ bölgesinde ve Ukrayna'nın işgal altındaki Donbas vilayetinde çektiği provokatif videolar ile gündeme gelmişti.

AZERBAYCAN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Pegov’a karşı Azerbaycan Cumhuriyeti ,“Teröre açık çağırışlar yapmak”, “Ülke sınırlarını yasadışı geçme” ve “Devlet aleyhine yönelen açık çağırışlar yapma” suçlamaları ile soruşturma başlatmıştı.

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