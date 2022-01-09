Dünya Provokatör Rus gazeteci Semyon Pegov şimdi de Kazakistanda ortaya çıktı
ASYA

Provokatör Rus gazeteci Semyon Pegov şimdi de Kazakistan'da ortaya çıktı

Karabağ savaşında sayısız manipülatif habere imza atan ve Azerbaycan'ın hakkında soruşturma başlattığı Rus gazeteci Semyon Pegov bu kez protestoların devam ettiği Kazakistan'da ortaya çıktı. Pegov, Azerbaycan'ın kazandığı zafer sonrası Karabağ'dan kaçarak Rusya'ya dönmüştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Provokatör Rus gazeteci Semyon Pegov şimdi de Kazakistanda ortaya çıktı
Semyon Pegov

Telegram'da provokatif videolar yayınlayarak ünlenen “WarGonzo” kanalının kurucucusu Semyon Pegov, bu kez Kazakistan'da ortaya çıktı.

Protestoların devam ettiği ülkede yayınlar yapan Pegov ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan GZT Editörü Nazgul Kenzhetay "Karabağ savaşında Azerbaycan askerlerinin şehit olmalarına sebep olan, Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından aranan ve sayısız manipülatif haberleriyle tanınan Semyon Pegov bu sefer olayların devam ettiği Kazakistan’da" ifadelerini kullandı.

Pegov daha önce Azerbaycan'n Karabağ bölgesinde ve Ukrayna'nın işgal altındaki Donbas vilayetinde çektiği provokatif videolar ile gündeme gelmişti.

AZERBAYCAN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Pegov’a karşı Azerbaycan Cumhuriyeti ,“Teröre açık çağırışlar yapmak”, “Ülke sınırlarını yasadışı geçme” ve “Devlet aleyhine yönelen açık çağırışlar yapma” suçlamaları ile soruşturma başlatmıştı.

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